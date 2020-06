Hungría autoriza el regreso de aficionados a los estadios de fútbol

Una fan con una máscara de protección facial de su equipo, el DVTK, desinfecta sus manos antes del partido de fútbol del campeonato nacional ante el Mezokovesd en el estadio DVTK, en la ciudad de Miskolc, Hungría, el 30 de mayo de 2020. Hungarian spectators will find from this weekend, in a restricted audience, the stands of the country's football stadiums - a first in Europe where the resumption of several national championships was done behind closed doors.

AFP