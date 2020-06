Recomiendan en EEUU instalar en iPhone un atajo para avisar a amigos de un control policial

Anuncios Lee mas

San Francisco (AFP)

Es el último consejo de moda en las redes sociales en Estados Unidos. Internautas recomiendan instalar en los iPhone un atajo que permite alertar a un amigo y lanzar una grabación de video cuando uno va a ser objeto de un control policial.

Una vez instalado en el móvil de Apple, el usuario del celular sólo tiene que decir "Siri, I'm getting pulled over" (Siri, la policía me ha pedido que me detenga en el arcén).

El atajo "interrumpe la música, reduce la luminosidad y el volumen, activa el modo 'no molestar' y envía un mensaje al contacto que haya elegido para informarle de la situación y de su ubicación. Lanza la cámara situada encima de la pantalla y filma lo que ocurre", explica el creador de la aplicación, Robert Petersen, en la plataforma en línea Reddit.

Petersen creó ese atajo hace un año, pero su reciente popularidad obedece a los crecientes recelos de la población hacia la policía, sobre todo entre los ciudadanos negros.

Desde la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco a finales de mayo, cientos de miles de personas han protestado en Estados Unidos contra la violencia policial y el racismo.

Los videos grabados con smartphones y difundidos a menudo en las redes sociales se han convertido en pruebas de las actuaciones policiales o de los manifestantes durante las protestas.

El atajo creado por Petersen sólo se puede descargar desde el navagador de Apple, Safari.

