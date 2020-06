Benzema da otro paso en la historia del Real Madrid

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

Una joya: con un balón levantado y luego disparado de volea con el pie izquierdo, el delantero francés Karim Benzema ha marcado uno de los goles de la temporada para mantener al Real Madrid, que recibe el domingo a la Real Sociedad, en la batalla por el título de LaLiga.

Una maravilla que marca un récord: con este tanto que le permitió cerrar un doblete en la victoria contra el Valencia el jueves (3-0), Karim Benzema se afianzó como figura del Real Madrid superando con 243 goles a la leyenda húngara Ferenc Puskas (242).

Sólo cuatro héroes blancos siguen por delante de él en esta clasificación: Carlos Santillana (290), Alfredo Di Stefano (308), Raúl González (323) y el intocable Cristiano Ronaldo (451).

"Su prestación ha sido magnífica. Su gol ha sido extraordinario. Sabemos que maneja bien su pie izquierdo, pero levantar el balón de esa manera y golpearlo de volea sin que el balón caiga al suelo, es una acción muy complicada. Es bonito de ver desde fuera, estoy contento por él", elogió el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, en rueda de prensa tras el encuentro contra el Valencia.

- 'Cierra bocas' -

Tras once temporadas en el Real Madrid, Karim Benzema está haciendo historia: reposicionado tras la salida de "CR7", ha sabido asumir su nuevo papel de maravilla y es el perseguidor más cercano de Leo Messi, que encabeza la tabla de goleadores de LaLiga (16 para Benzema, 21 para Messi).

En esta semana clave, en la que el Real Madrid se midió al Valencia, y se enfrenta ahora el domingo a una Real Sociedad candidata a la Liga de Campeones, Karim Benzema no ha dejado escaparse al Barcelona, que saca tres puntos a su equipo, tras su empate 0-0 en Sevilla, el viernes, y está al alcance de los blancos.

Asociado a Gareth Bale, Marco Asensio, los brasileños Vinicius y Rodrygo, y últimamente a Eden Hazard, "KB9" no ha flaqueado nunca, manteniéndose en su papel de delantero centro pivote que empieza a lucir en su conexión con el internacional belga. Con este doblete del jueves, Karim Benzema encadenó una 8ª temporada con 20 goles o más en el Real Madrid.

"A menudo, vemos a Karim como número 9 del Madrid, tiene que marcar goles... Pero no hace sólo eso. Así que, cuando marca estoy contento porque puede cerrar bocas. Y lo que quiero decir con esto es que hace su trabajo, ocurra lo que ocurra", subrayó Zidane el jueves.

- 'Dedicatoria silenciosa' -

A los detractores que le reprochan su falta de goles, Benzema opone sus asistencias (9 esta temporada en partidos oficiales), recordando que es Sergio Ramos y no él, quien tira los penales en el Real Madrid.

Y con su gran actuación del jueves, el delantero francés ha presentado a lo grande su candidatura al mejor gol de la temporada.

"Fue una ironía tan fina como su fútbol, tan sutil como su manera de entender este juego. Una dedicatoria silenciosa para todos aquellos que, bienaventurados los ignorantes, después de once temporadas todavía no han alcanzado a comprender que Benzema es uno de los mejores delanteros del mundo sin discusión", escribió el viernes Carlos Carpio, director adjunto de Marca.

"Dicen que Benzema no tiene gol. Lo que no dicen es lo que tiene en esas botas de las que sale magia cuando frotan el balón. Si no te gusta Benzema, no te gusta el fútbol", concluyó.

© 2020 AFP