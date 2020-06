Corea del Sur dice que Bolton "distorsiona" los hechos sobre Trump y Kim

Anuncios Lee mas

Seúl (AFP)

La oficina de la presidencia de Corea del Sur acusó el lunes al exasesor de seguridad nacional estadounidense John Bolton de distorsionar los hechos y poner en peligro las futuras negociaciones con su relato sobre las cumbres entre Donald Trump y Kim Jong Un.

En el libro de memorias de Bolton, "The Room Where it Happened" (La habitación donde sucedió), que se publicará el martes, el exasesor explica cómo el mandatario estadounidense y el presidente surcoreano Moon Jae-in gestionaron los históricos encuentros con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Chung Eui-yong, asesor de seguridad de Moon --que aparece en múltiples ocasiones en el libro y el primero que avisó a Trump de que Kim quería verle-- dijo que el texto "no expresa de forma precisa los hechos y una gran parte de él distorsiona mucho los hechos".

Aunque no cita ningún fragmento, Chung Eui-yong afirmó que los detalles revelados sobre las negociaciones nucleares bilaterales "violan los principios básicos de la diplomacia y podrían dañar seriamente las futuras negociaciones".

La Casa Azul, la presidencia surcoreana, emitió un comunicado por separado, señalando que es "inapropiado distorsionar los hechos con prejucios y sesgos".

En el libro, Bolton afirma que Trump no estaba preparado para su primera cumbre con Kim en Singapur, pero esperaba que fuera un "gran teatro".

También critica a Moon y dice que "todo el fandango diplomático era una creación de Corea del Sur, más relacionada con su programa de 'unificación' que con una estrategia seria para Kim o nosotros".

En una entrevista a la cadena ABC News, Bolton declaró que piensa que el líder norcoreano debe "reírse mucho" de la percepción que Trump tiene de su relación.

Cuando la periodista le preguntó si Trump "realmente cree que Kim Jong Un lo ama", Bolton dio esa respuesta.

"Creo que Kim Jong Un debe reírse mucho de esto", dijo. "Estas cartas que el presidente ha mostrado a la prensa (...) están escritas por algún funcionario" norcoreano.

"Pero aún así el presidente las ve como evidencia de esa profunda amistad", dijo.

