Varane-Ramos, "mejor pareja de centrales que ha tenido el Real Madrid", según Zidane

Madrid (AFP)

"Es la mejor pareja de centrales que el Real Madrid ha tenido", declaró el entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, al hablar de Raphaël Varane y Sergio Ramos el sábado, la víspera del partido de su equipo frente al Espanyol de Barcelona, en la 32ª jornada de LaLiga.

"Es bastante excepcional lo que hacen. No me gusta hablar de un jugador en particular, ya que siempre es el colectivo el que cuenta, pero estos dos jugadores tienen una trayectoria excepcional con este club, esto es solo bueno para el equipo", declaró Zidane en rueda de prensa.

"El (aspecto) defensivo, para mí que me gusta jugar al fútbol, es el mas importante hoy en día. Tenemos una ventaja, con jugadores que están comprometidos con lo que están haciendo. Defender, es cuestión de todos, no solo de cuatro tíos. Mostramos una fortaleza, una actitud de equipo, que es muy importante para ganar cosas", señaló Zizou.

"No hemos cambiado nada. Los jugadores, durante 60 o 70 días, no hicieron mucho con el balón en su casa. No hay nada especial, pero la falta de balón, no estar aquí con el balón entrenando, le ha venido bien al equipo, porque ahora tiene hambre, lo que se refleja en el campo. Y sobre todo en los entrenamientos", añadió el francés, que dirige la mejor defensa de Europa esta temporada, con el Liverpool.

Zidane, de 48 años, confesó que no se proyecta sobre una larga carrera de entrenador.

"Yo decía 20 años, pero no sé cuántos puedo entrenar. No me estoy planteando nada en mi cabeza, es el día a día lo que me anima. En mi cabeza, siempre he sido futbolista, he hecho 18 años como jugador. Cuando me preguntaban si iba a ser entrenador, decía que no. Y ahora soy entrenador. Pero 20 años, no", explicó.

"Me considero mejor futbolista (que entrenador). Pero mismo futbolista, había muchos mejores que yo. Estoy contento de lo que hecho, y de haber terminado como jugador aquí", afirmó el técnico.

"Estoy en el mejor club del mundo. Pensando únicamente en lo que estoy haciendo. Cuando pierda un partido, me van a masacrar. Digo a mis jugadores que hay que seguir trabajando. Estamos bien. Mi futuro, es lo de menos aquí", concluyó Zidane.

El Real Madrid, empatado a puntos (68) con el FC Barcelona al frente de la clasificación, pero líder gracias al 'goal-average' particular, juega el domingo en el campo del farolillo rojo, Espanyol de Barcelona.

