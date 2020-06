Trump fue informado en febrero sobre recompensas de Rusia contra soldados, según un reporte

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

El presidente Donald Trump fue informado por escrito en febrero sobre presuntas recompensas ofrecidas por Rusia a milicias vinculadas a los talibanes por matar soldados estadounidenses en Afganistán, indicó el lunes The New York Times en un nuevo reporte que contradice las alegaciones del mandatario.

Trump ha estado sometido a una creciente presión para que explique reportes de medios que aseguran que fue informado de la amenaza, pero no hizo nada al respecto.

El Times, citando a dos funcionarios bajo anonimato, asegura que el asunto de las recompensas rusas fue incluido en una versión escrita del resumen diario del presidente a fines de febrero. La cadena CNN confirmó la historia, pero aseguró que el documento databa de "la primavera" boreal.

El presidente es conocido por no leer de forma regular su resumen diario, privilegiando la información de cadenas conservadores sobre los grandes asuntos del día, pero se ha dicho que recibe resúmenes orales de inteligencia hasta tres veces por semana.

Trump ha negado haber sido informado de la amenaza de las recompensas, mientras que la Casa Blanca dijo el lunes que el mandatario no fue puesto al tanto porque inteligencia no la confirmó.

"No hay consenso dentro de la comunidad de inteligencia sobre estas alegaciones", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, después de que la oposición demócrata en el Congreso exigiera una sesión informativa sobre qué sabía Trump y cuándo lo supo.

"Los datos de inteligencia son verificados antes de llegar al presidente de Estados Unidos. En este caso no se verificaron", afirmó.

La Casa Blanca informó a un pequeño grupo de legisladores republicanos sobre el tema este lunes, pero los líderes demócratas del Congreso piden que todos los legisladores sean puestos al tanto por la comunidad de inteligencia.

Tanto Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y líder de los demócratas en el Congreso, como Chuck Schumer, el líder de la minoría demócrata en el Senado, habían pedido una reunión informativa urgente sobre esos trascendidos de prensa.

- "Patrocinadores de terrorismo" -

En una carta dirigida al director de Inteligencia Nacional (DNI), John Ratcliffe, y a la directora de la CIA, Gina Haspel, Pelosi dijo: "Las preguntas que surgen son: se informó al presidente, y si no, por qué no, y por qué el Congreso no fue informado".

The New York Times, en un reporte anterior confirmado por varios medios de comunicación estadounidenses y británicos, sostuvo el viernes que los servicios de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que una unidad de inteligencia militar rusa ofreció recompensas a militantes vinculados con los talibanes por matar a efectivos de la coalición liderada por Estados Unidos en Afganistán.

Las recompensas fueron supuestamente incentivos para atacar a las fuerzas estadounidenses, en momentos en que Trump intenta retirar tropas de ese país devastado por el conflicto, una de las demandas clave de los militantes, y poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos.

Trump negó el domingo haber sido informado sobre este asunto, que renovó los cuestionamientos sobre su reticencia a enfrentar a Rusia.

"Los servicios de inteligencia acaban de informarme que no encontraron esta información creíble y, por lo tanto, no me la informaron a mí ni al vicepresidente" Mike Pence, tuiteó Trump.

Pero incluso en filas republicanas hubo expresiones de preocupación por la gravedad de las alegaciones.

"Si se verifican informes de inteligencia de que Rusia o cualquier otro país está ofreciendo recompensas a las tropas estadounidenses, entonces deben ser tratados como patrocinadores estatales del terrorismo", dijo en Twitter el senador Thom Tillis, un republicano en el comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara Alta.

Según cifras oficiales del Pentágono, ningún miembro de las fuerzas armadas de Estados Unidos ha sido abatido en Afganistán desde finales de marzo.

Los talibanes negaron el reporte y reiteraron que estaban comprometidos con un acuerdo firmado el 29 de febrero con Washington que allana el camino para retirar todas las fuerzas extranjeras de Afganistán para el año próximo.

Rusia también ha desmentido la información del Times como "sin fundamento".

