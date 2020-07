La UE reabre sus fronteras a extranjeros mientras el virus se dispara en EEUU y América Latina

Anuncios Lee mas

Corfú (Grecia) (AFP)

La Unión Europea reabrió sus fronteras este miércoles a los visitantes de 15 países, aunque no a Estados Unidos, donde las muertes por coronavirus siguen en aumento, como ocurre también en parte de América Latina.

La lista final de países lo suficientemente seguros para permitir a sus residentes entrar en la UE no incluye a Reino Unido, Rusia, Brasil o Estados Unidos, donde la tasa de mortalidad diaria por coronavirus superó los 1.000 el martes por primera vez desde el 10 de junio. Solo Uruguay está en esa nómina por América Latina.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia, con más de 127.000 muertos por unos 2,63 millones de contagios, seguido de Brasil (más de 59.000 muertos por más 1,40 millones de casos). Más de medio millón de personas perdieron la vida en el mundo.

El experto estadounidense en enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, dijo que Estados Unidos podría alcanzar los 100.000 casos diarios si la tendencia actual continúa. Varios estados del país impusieron 14 días de cuarentena a los viajeros de otros estados.

La UE espera que relajar restricciones dé algo de oxígeno al turismo, sector que se vio asfixiado por la prohibición a los viajes no esenciales desde mediados de marzo.

El miércoles, hosteleros y restauradores vieron el regreso de los primeros turistas, especialmente en las islas de Grecia, país que registró 200 muertos por coronavirus, pero cuya economía se vio muy resentida por las medidas de confinamiento.

Romanian Cojan Dragos fue "el primer turista" en un hotel de Corfu. "Tenemos el hotel entero para nosotros", dijo a la AFP. "Está vacío, no hay ni un solo turista, los restaurantes, las tiendas están cerradas, es triste", declaró, y dijo que espera ver la llegada de otros visitantes.

España y Portugal reabrieron su frontera terrestre, cerrada desde el 16 de marzo, cuando el país luso decidió protegerse de la pandemia que avanzaba sin freno en su vecino. Portugal es uno de los países menos afectados de Europa por la pandemia (1.576 muertos y 42.141 casos confirmados) y España uno de los más golpeados (28.355 muertos y cinco veces más de casos).

Por su parte, los viajeros procedentes de China, donde emergió el virus a finales del año pasado, podrán entrar al bloque solo si Pekín aplica la reciprocidad y abre sus puertas a los residentes de la UE.

- Más de 400.000 muertos -

Con alrededor de 10,4 millones de casos declarados en el mundo, la pandemia "está lejos de haber acabado", alertó la Organización Mundial de la Salud.

La situación se vislumbra catastrófica en América Latina y el Caribe, donde la pandemia de covid-19 podría dejar más de 400.000 muertos en tres meses si no se toman decisiones en base a datos epidemiológicos "detallados", advirtió la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"Se espera que América Latina y el Caribe tengan más de 438.000 muertes de covid-19" en los próximos tres meses, dijo el martes en rueda de prensa Carissa Etienne, directora de la OPS.

América Latina y Caribe registra más de 116.000 muertes y más de 2,5 millones de casos, según el último balance de la AFP este miércoles a las 11H00 GMT sobre la base de fuentes oficiales.

El pico de contagios se producirá en diferentes momentos. Chile y Colombia alcanzarán su punto máximo en los próximos 15 días, en tanto en Argentina, Bolivia, Brasil y Perú se producirá en algún momento de agosto. En Centroamérica y México, será a mediados de agosto, aunque en Costa Rica se espera para octubre.

"Estas proyecciones se cumplirán solo si persisten las condiciones actuales" y pueden modificarse si los países "toman las decisiones correctas", advirtió Etienne, quien instó a enfrentar la pandemia con datos "cada vez más detallados" y con "flexibilidad".

Pese a la reapertura de fronteras en la UE, sus miembros se enfrentan a focos aislados de coronavirus, y países como Portugal, Alemania o Reino Unido han reimpuesto confinamientos en algunas zonas.

- Pico en EEUU -

En EEUU, Anthony Fauci, un miembro del equipo de respuesta al coronavirus del presidente Donald Trump, advirtió al congreso que las autoridades no tenían "el control total ahora mismo" y que el país no iba en "la dirección correcta". "No me sorprendería si sube a 100.000 casos diarios si esto no cambia", dijo.

Texas y Florida, dos de los estados más poblados del país, están impulsando incremento de casos nacional y deben ser controlados rápidamente, advirtió.

Su grave advertencia reforzó las dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para controlar una pandemia.

La oposición demócrata, incluido el probable contendiente de Trump, Joe Biden, ha acusado al presidente de falta de liderazgo en la mitigación de la pandemia.

Trump, que se niega a usar tapaboca, ha señalado que quiere pasar de la crisis del coronavirus y centrarse en su campaña de reelección en noviembre.

Entretanto, el mundo continúa tambaleándose económicamente por el impacto de la covid-19. El sector de la aviación se ha visto particularmente afectado por las restricciones de viajes.

El fabricante de aviones europeo Airbus prevé suprimir 15.000 empleos en todo el planeta, un 11% de su plantilla.

