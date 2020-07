Juez de EEUU levanta prohibición de publicar libro escrito por sobrina de Trump

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Un juez de una corte de apelaciones de Nueva York levantó el miércoles la prohibición temporal de publicación de un libro con contenido potencialmente explosivo, escrito por una sobrina del presidente Donald Trump, que lo describe como "el hombre más peligroso del mundo", según documentos judiciales.

La decisión permite a la editorial Simon & Schuster imprimir y distribuir el libro "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo) escrito por Mary Trump.

El hermano del presidente, Robert Trump, había pedido la orden de restricción contra el libro, argumentando que Mary violaba un pacto de confidencialidad firmado en 2001 tras un acuerdo sobre el patrimonio de Fred Trump -padre de Donald, Robert y del fallecido padre de Mary, Fred Trump Jr.

El juez Hal Greenwald bloqueó el martes la publicación del libro hasta al menos el 10 de julio.

El juez de apelación Alan Scheinkman pospuso cualquier pronunciamiento sobre si la autora violó el acuerdo que buscaba evitar que ventilara secretos familiares.

Pero, en cualquier caso, Simon & Schuster "no es parte del acuerdo", por lo cual levantó la prohibición de publicación.

En cambio, el juez Scheinkman dejó para más adelante su decisión sobre la eventual violación por parte de Mary Trump de un acuerdo destinado a impedir la revelación de secretos de familia.

En un comunicado, el abogado de Mary Trump Ted Boutrous dijo que el levantamiento del bloqueo era una "muy buena noticia".

"Esperamos poder mañana (jueves) en la corte explicar por qué se debe dar el mismo resultado para la señora Trump, basándonos en la Primera Enmienda y la ley básica sobre contratos", dijo.

En el libro, Mary, una psicóloga clínica, cuenta lo que presenció de esta "familia tóxica" en la casa de sus abuelos, según la editorial.

© 2020 AFP