Alberto Fernández sobre la deuda argentina: “Estamos jugando al póker y no con chicos”

El presidente argentino Alberto Fernández en el Instituto de Sciences Po de París. Miércoles 5 de febrero de 2020. © Foto: Braulio Moro

Texto por: RFI

El presidente argentino concluyó su gira en Europa con una conferencia en el prestigioso Instituto de Sciences Po de París en la que desmintió que no tuviera plan económico para Argentina. “No es verdad que no tenemos un plan. Es verdad que no lo contamos y no lo contamos porque estamos en plena negociación. Y contarlo sería descubrir las cartas. Y estamos jugando al póker y no con chicos”, dijo Fernández.