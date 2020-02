‘Delcygate’, Maduro califica de ‘novela’ el escándalo que sacude la política española

El presidente de Venezuela se refirió el viernes en rueda de prensa al debate abierto en España por la escala que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, hiciera el 20 de enero pasado en Madrid. El caso es objeto de una gran polémica en España donde la oposición conservadora acusa al gobierno de Pedro Sánchez de haber violado las sanciones de la UE que le prohíben a Rodríguez ingresar en suelo europeo.

“En España han hecho una novela, el ‘Delcygate’, una novela, siempre con la idea de perjudicar a Venezuela”, ironizó Maduro durante una rueda de prensa en la casa presidencial de Miraflores, a la que asistió Rodríguez.



Este caso ha suscito una gran polémica en España, desde que se supo que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, quien ha sido sancionada por la UE y por ende no puede ingresar al territorio del bloque, hiciera una corta escala en Madrid, en la madrugada del 20 de enero. El incidente se produjo precisamente en el marco de una gira por Europa del líder opositor Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por varios países como el presidente encargado de Venezuela.



Las alertas se encendieron cuando la prensa reveló que el ministro de Fomento español, José Luis Ábalos había recibido a Rodríguez en el aeropuerto.



Madrid defiende que no violó el régimen de sanciones de la UE, ya que Rodríguez no entró a España, y que la presencia de Ábalos, quien conversó con la dirigente chavista, fue para evitar su ingreso en el bloque.



Pero la oposición española critica que el encuentro en Barajas y los detalles del mismo fueran revelados por la prensa española. Por otra parte, el ministro Ábalos ofreció sucesivas y parciales versiones sobre lo ocurrido, sin detallar lo que habló con la funcionaria chavista.



En cuanto a la gira emprendida por Guaidó, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se negó a recibirlo, marcando una postura discordante con sus homólogos europeos, Emmanuel Macron y Boris Johnson, que sí lo recibieron en París y Londres.



Esto provocó la indignación de la oposición española que afirma que España, uno de los primeros países europeos que reconoció a Guaidó como presidente interino en 2019, ha cambiado su postura con respecto a Venezuela tras la entrada en el gobierno del partido de izquierda radical Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias, ha apoyado al régimen chavista.

Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE por la crisis en el país. Desde entonces, los europeos impusieron una congelación de activos y la prohibición de viajar al bloque a 25 funcionarios, entre ellos Rodríguez.

