Tribunal Electoral de Bolivia inhabilita candidatura de Evo Morales al Senado

Freddy Zarco/Courtesy of Bolivian Presidency/Handout via REUTERS

El ex mandatario boliviano en 2016. Archivo.

El expresidente boliviano, así como otros tres candidatos, de varios partidos, no podrá postularse a las elecciones del 3 de mayo. La autoridad electoral estima que no cumplen con los requisitos de residencia en el país. El defensor de los DD.HH. Waldo Albarracín analiza el fallo para RFI.

Anuncios Lee mas

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Salvador Romero oficializó la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales al congreso boliviano. Los magistrados del TSE estiman que el expresidente socialista no cumple el requisito de “residencia permanente” en la jurisdicción del país al que busca representar en el senado.



Luego de la difusión de la decisión del tribunal, Morales reaccionó por su cuenta de Twitter: “La decisión del Tribunal Supremo electoral es un golpe a la democracia. Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo con los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS (Movimiento al Socialismo”.

La decisión del Tribunal Supremo Electoral es un golpe contra la democracia. Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 21, 2020

Además de inhabilitar la candidatura de Morales al senado por el departamento de Cochabamba, el TSE apartó de la carrera electoral al ex canciller de Morales, Diego Pary y al líder de derecha Mario Cossío quien ha estado exiliado en Paraguay durante varios años. El tribunal imposibilitó también a Jasmine Barrios que buscaba la vicepresidencia por el Frente Para la Victoria, del candidato evangélico Chi Huyn Chung.



La decisión del tribunal “tiene que ver con fundamentalmente con dos normas. Una internacional y otra de carácter nacional. La norma internacional se refiere al estado de la Convención Internacional sobre el Estatuto de refugiado que prevé que cuando una persona busca refugio en otro país, este país, al darle refugio, la misma norma prohíbe al refugiado hacer política. Entonces un acto de postulación a un cargo electivo es un acto político”, observa Waldo Albarracín, ex rector de la Universidad San Andrés y miembro de la plataforma Conade (Comité nacional de defensa de la democracia).

“Por otro lado la constitución boliviana establece que las personas que postulan a cargos electivos deben tener la residencia mínima continua de 2 años. En ese caso esas personas no cumplen con dicho requisito”, estima Albarracín, en entrevista con Marcos García Herrera, para el informativo de Radio Francia Internacional

¿No le ve usted ningún sesgo político a este fallo?, se le preguntó al Albarracín.

“No. Lo grave hubiese sido que, por la presión política, [se] viole la norma. La característica de este Tribunal Supremo Electoral es cualitativamente distinta al anterior. El anterior prácticamente era un órgano electoral absolutamente subordinado al gobierno. Y por eso ahora están en la cárcel sus miembros porque fueron ellos los que viabilizaron el fraude electoral de la manera más grosera. Este sistema tribunal ha sido designado en el Parlamento. Es importante toma en cuenta que la composición política del actual parlamento todavía es favorable al anterior gobierno del MAS. Los dos tercios de la composición parlamentaria tiene filiación política con el partido de Evo Morales. El tribunal goza de credibilidad por su imparcialidad”, apunta el ex rector.

¿Es una decisión apelable no por parte de los inhabilitados?



“Podrían plantear un recurso de revocatoria, de revisión del fallo ante la misma Corte. Y posteriormente si agotada esa vía administrativa no encuentran alguna respuesta, tendrían que plantear un amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional.”

Previamente a cualquier recurso ante las instancias internacionales, Evo Morales tendría que agotar primero las instancias nacionales, precisa Albarracín.

¿Las bases en Cochabamba pueden agitarse?

Podrían hacerlo, pero no creo que tenga la suficiente fuerza como para mover al país. En este momento el país está en otro escenario: un escenario pre electoral. El propio Movimiento Al Socialismo MAS ya ha elegido a sus candidatos. En otros tiempos ellos no admitían ir a las elecciones en ausencia de Evo Morales. Hoy día no", concluyó Waldo Albarracín.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo