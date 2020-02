Sanders, el favorito de los sondeos, blanco de sus rivales demócratas

En un cacofónico debate por las primarias demócratas, Bernie Sanders enfrentó este martes las críticas de sus rivales, que recordaron sus viejos dicho sobre Cuba, Nicaragua o la Unión Soviética.

Por Anne Corpet, corresponsal de RFI en Washington



El décimo debate entre los candidatos presidenciales demócratas tuvo lugar el martes 25 de febrero en Charleston, Carolina del Sur. Las primarias continuarán en el estado sureño de Carolina del Sur. Siete candidatos para la nominación del partido estaban en el set y compitieron para ser escuchados.



Fue el final de los intercambios corteses del principio de la campaña. A partir de ahora, los candidatos se pelean, se cortan entre sí, y en varias ocasiones, la cacofonía es tal que uno se pierde completamente en ella. Una situación que preocupa a la senadora de Minnesota Amy Klobuchar.



“Si pasamos los próximos cuatro meses destrozándonos unos a otros en nuestro partido", advierte, "vamos a ver a Donald Trump destrozar nuestro país durante los próximos cuatro años".



Bernie Sanders, blanco de las críticas

Bernie Sanders, que lidera la carrera por la nominación, fue el que más ataques recibió de sus rivales. El multimillonario neoyorquino Mike Bloomberg lo interrumpe y ataca: "¿Puede alguien en esta sala imaginar que los republicanos moderados voten por él? Sin eso no ganamos”, subrayó



Al ser atacado por sus elogiosos comentarios sobre el sistema educativo cubano, Bernie Sanders respondió: "De vez en cuando puede ser una buena idea ser honesto sobre la política exterior esta. Esto incluye el hecho de que Estados Unidos ha derrocado gobiernos en todo el mundo. Y cuando los dictadores, ya sean chinos o cubanos, hacen algo bueno, hay que reconocerlo”, respondió.



Carolina del Sur, una prueba de fuego para Joe Biden



En este décimo debate, aunque se enredó con las cifras de muertes por arma de fuego, Joe Biden fue más agresivo que de costumbre. El ex vicepresidente de los Estados Unidos falló en las tres primeras votaciones en Iowa, New Hampshire y Nevada. Si no gana en Carolina del Sur el sábado, será muy difícil que se quede en la carrera.



Es más, Joe Biden sabe que debe ganar por un cómodo margen en este estado del sur de los Estados Unidos. Para ello, está cortejando a los afroamericanos, que constituyen el 60% del electorado demócrata local.



“He estado involucrado en la comunidad negra toda mi vida", dijo Biden, ex vicepresidente de Barack Obama. Para ayudarlos, necesitamos crear riqueza, por lo que duplicaremos la cantidad de dinero disponible para ayudar a crear negocios para que los empresarios negros puedan tener tanto éxito como cualquier otro grupo en el país”, propuso.



Joe Biden continuó con el tema de la vivienda: "Propongo un crédito fiscal de 15.000 dólares para aquellos que quieran comprar su primera casa. El nominado demócrata también promete luchar contra "aquellos que presionan por el aburguesamiento de los barrios, porque empuja a la gente fuera de sus barrios de una manera que no tiene sentido. Ahora mismo, si vives en un barrio negro y vives exactamente en la misma casa que alguien que vive al otro lado de la calle en un barrio blanco, va a valer mucho menos que la casa de la persona blanca. Para exactamente la misma casa. Tenemos que hacer algo al respecto”, recalcó.



Interrumpido por el presentador del debate, Joe Biden no dudó en reaccionar: "Sé que me vas a interrumpir, pero no me voy a callar ahora, ¿de acuerdo?”, poniendo de manifiesto el nerviosismo a días del decisivo Supermartes, el próximo 3 de marzo.



