Joe Biden: perfil de un "demócrata conservador" y favorito de los independientes

El precandidato demócrata Joe biden ganó en 10 de los 14 estados donde se celebraron elecciones primarias el martes pasado. El que fue vicepresidente de Barack Obama va viento en popa ya que además, cosechó los apoyos de otro candidato demócrata que renunció, se trata del multimillonario Michael Bloomberg. ¿Quién es Joe Biden y cuáles son sus propuestas? El perfil del demócrata por de Raphael Moran

El aspirante demócrata a la Casa Blanca Joe Biden tomó la delantera en la eleccion primaria, esta semana al ganar 10 de las 14 elecciones primarias que se celebraron en el marco del Super tuesday. Aunque nada está decidido todavía, ya que varios estados deben celebrar aun elecciones primarias, la carrera demócrata se ha convertido en un duelo entre Biden, que fue vicepresidente de Obama durante 8 años, y el senador de Vermont, Bernie Sanders, que reivindica un socialismo democrático.

En línea con nosotros desde el estado de Maryland, está el profesor de ciencias politicas Ernesto Calvo. Sr Calvo buenos días.

RFI: ¿Qué sabemos de Joe Biden, el veterano de la politica estadounidense, recordamos que tiene 77 años. ¿Cuál es su posicionamiento político en esta primaria?

Ernesto Calvo: Básicamente su perfil es esperemos, hagamos una pausa y retrotraigamos la oplíitica que esperamos al momento en que terminó el gobierno de Obama. No hay realmente un proyecto político para lidiar con temas de desigualdad, de inclusión, con problemas económicos. Lo que hay es una expectativa de volver a un lenguaje civilizado y después no modificar mucho la política de puestos, no modificar mucho la política económica que ha dominado a estas últimas décadas los Estados Unidos.

RFI: ¿Cuáles son sus debilidades?

Ernesto Calvo: Tiene varios límites, Biden es lo que se llama una mercancía múltiple, una mercancía muy conocida en Estados Unidos, se conocen tanto sus logros como vicepresidente en política como también sus pecados de juventud para decirlo así. Se sabe el caso de Anita Hill, el mal comportamiento que tuvo con el acoso que ella reportó contra el juez de la Suprema Corta de Thomas, se sabe que es alguien que no ha sido inclusivo con la comunidad afroamericana pero también en lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos. Se lo considera, para decirlo de algún modo, como un demócrata conservador. La fortaleza de Biden es claramente con los independientes.

RFI: ¿Cómo explicar que pese a esto Joe Biden haya sido el candidato elegido de los afroamericanos?

Creo que hay dos formas de entender a la comunidad afroamericana hoy. Una es el shock político simbólico que representó Obama y en ese sentido, Biden como alguien que apoyó incondicionalmente a la presidencia de Obama. No es un detalle. Ahora, la comunidad afroamericana no es especialmente progresiva en muchos sentidos, por ejemplo en lo que tiene que ver con religión, con sexualidad, con lo cual, dentro del partido demócrata, la comunidad afroamericana se identifica con temas de inclusión racial y social, pero no forzosamente en los aspectos que son más importantes para su ala más conservadora.

Profesor Calvo, gracias por esta entrevista con RFI.

