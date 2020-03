Los demócratas Joe Biden y Bernie Sanders luchan por Michigan, el estado 'impredecible'

Después del Súper Martes, las primarias demócratas se convirtieron en un duelo entre Bernie Sanders y Joe Biden. Los votantes de seis estados irán a las urnas este martes 10 de marzo, pero todos los ojos están puestos en Michigan, en el famoso Rust Belt (cinturón de óxido), la región industrial. Cuatro años después de la victoria de Trump en ese estado clave, ¿cuál es el estado de ánimo en los suburbios de Detroit?

El condado de Macomb está a 20 kilómetros al norte de Detroit. Es un suburbio de clase media donde mucha gente trabaja en la industria automovilística, o lo que queda de ella después del reciente cierre de varios sitios, informa Achim Lippold, enviado especial a Detroit.

"Quiero que Estados Unidos vuelva a ser un gran país"

Las banderas estadounidenses ondean delante de algunas terrazas, como la de Sherryl. Esta mujer de unos 60 años vive en Warren desde hace más de veinte años. Está alzando una bandera para el Día de San Patricio: no es irlandesa, dice con una sonrisa, pero le encantan las banderas. "Aquí tenemos negros, blancos, indios, todos los grupos étnicos. Y todos se llevan bien. No hay problemas aquí. ¡Todo el mundo cuida bien de su casa!", afirma.

En 2016, estos pacíficos suburbios del norte de Detroit, antiguo bastión demócrata, crearon la sorpresa votando por Donald Trump ante Hillary Clinton. El presidente republicano también debe su elección al voto de Sherryl: "Voté por Donald Trump. Había votado por Obama antes. No me gustó Hillary Clinton. Mintió. No confié en ella. Escondió sus correos electrónicos con información confidencial", afirma la mujer.

Ella sigue apoyando a Donald Trump, en parte por su política migratoria. "Ha conseguido frenar la llegada de inmigrantes indocumentados", dice, lamentando que los demócratas estén haciendo "todo lo posible para impedirle a Trump trabajar". Volverá a votar por él porque quiere "que Estados Unidos vuelva a ser un gran país. Estamos en decadencia. Los demás países se ríen de nosotros. Este país, no es esto. Nos merecemos algo mejor".

"Ya no quiero que Donald Trump represente a Estados Unidos"

El Michigan es el estado más importante para este "mini-Súper Martes", con 125 delegados, y es considerado un "swing state" o "battleground state", un estado que vota a veces por los demócratas, a veces por los republicanos.

Para los encuestadores, la gente como Greg es un verdadero dolor de cabeza. Diseñador industrial, vive cerca de Sherryl, y como ella, votó por Donald Trump en 2016. "Voté por él, esperando que las cosas cambiaran. No me gustó su personalidad tal como apareció en la televisión. Pensé que el mandato presidencial lo cambiaría, pero no fue así. Ya no quiero que represente a Estados Unidos. Y ya no deseo que me represente", dice.

Como muchas personas de la zona, Greg se ha visto afectado por el declive de la industria automovilística. En las fábricas, miles de puestos de trabajo desaparecieron a favor de nuevos puestos en la alta tecnología. "Después de unos años difíciles, mi situación es estable hoy en día", explica.

Greg se considera un "republicano de corazón", pero este año su voto será para los demócratas. Ha decidido participar en las primarias demócratas este martes 10 de marzo. Es una primaria abierta, por lo tanto accesible a todos los votantes registrados. Y votará por Joe Biden porque no quiere que Estados Unidos se convierta en "un país socialista bajo el presidente Bernie Sanders".

Una región que se ha vuelto pro-republicana

En 2016, el senador de Vermont, Bernie Sanders, ganó las primarias en Michigan contra Hillary Clinton. Pero no se sabe si logrará vencer a Joe Biden. Una habitante de St. Clair Shores, un pueblo cercano a Warren, cuenta que ya ha votado por correo por Joe Biden: "Me gustaría que continuara lo que Barack Obama comenzó… No necesariamente porque crea todo lo que dice". Y si Bernie Sanders gana la nominación, también lo apoyará "aunque no apoye la cobertura universal de salud que propone".

Joe Biden o Bernie Sanders: una elección difícil para Jim, un ex electricista que acaba de jubilarse. También vive en St. Clair Shores, en un barrio que ha cambiado en los últimos años, políticamente. "Toda esta área ha sido ‘azul’, muy pro-democrática. Hace más de 25 años que vivo aquí con mi esposa. Pero ahora es ‘roja’, todos aquí votan por los republicanos". Y sin embargo, añade, "es gente que trabaja, que se levanta cada mañana para ir a trabajar, no son multimillonarios, no entiendo por qué votan a los republicanos, como si fueran ricos".

Jim piensa que un segundo mandato de Donald Trump sería catastrófico para el país. "Nos ha causado mucho dolor y aunque se vaya en noviembre, parte del daño es irreparable", sostiene. Para él, el país se ha dividido más que nunca bajo la presidencia de Trump. Y votará según el lema de los partidarios demócratas: "I vote blue no matter who", es decir, voto azul sin importar a quién.

