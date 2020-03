“Me han echado”: la experiencia de una española que debió abandonar Colombia

Una española que se encontraba de vacaciones en Colombia desde hace varias semanas fue expulsada de la casa de una amiga y luego varios hoteles le negaron la posibilidad de alojarse. Ante la creciente xenofobia que se desata por la epidemia de Covid-19, periodista colaboradora de RFI en español tuvo que tomar un vuelo de regreso a España.

La periodista Yaiza Martín llevaba varios meses en Latinoamérica por motivos personales. Había llegado a Colombia el 1 de febrero, mucho antes de que se detectara el primer caso de Coronavirus en ese país (el 6 de marzo). Sin embargo, ante el rechazo contundente de varios hoteles de recibir a extranjeros, no tuvo más opción que regresar a su país de origen, España. Este es su relato para RFI, poco antes de su salida de Colombia:

“Yo no pensaba tener que regresar a España de esta manera, in extremis. Y sufriendo una expulsión indirecta. Me vi obligada a regresar a España. La situación en Bogotá está cada vez más complicada porque pese a que no hay ahora mismo un número tan alto de casos como en países como España, [en Colombia] tienen mucho miedo a la gente y sobre todo tienen mucho miedo a los extranjeros.

"Que se vaya ya"

A mí lo que me ha pasado personalmente es que directamente me han echado de una casa donde yo estaba. Yo estaba en casa de una amiga que estaba dispuesta a acogerme el tiempo que fuera necesario. Pero su madre no estaba de acuerdo. Además, mi amiga empezó a tener síntomas que no eran de coronavirus sino simplemente los de un resfrío. Pero la madre se preocupó y la madre dijo directamente ‘que se vaya tu amiga española a un hotel y que se vaya ya’.

En el momento de buscar hostales u otras alternativas nos hemos visto los españoles y los otros extranjeros con muchas dificultades porque los hostales no nos admiten. Estaban diciendo ya claramente que o bien cerraban del todo, o bien cerraban el acceso a los extranjeros.

El desprecio del consulado español

Por parte del consulado de España no he recibido ninguna ayuda. No están atendiendo directamente a ninguna persona por precaución, para no tener ese contacto directo con la gente. Y simplemente me atendieron detrás de las rejas diciéndome que volver a España o quedarme era una decisión personal y que yo decidiera, y punto.

Yo me esperaba más bien una asistencia o una repatriación o algo así. Sin embargo no ha sido así. Así que en un momento desesperado decidí ir al aeropuerto a ver qué vuelos salían. Iberia había cancelado su vuelo de ayer pero sin embargo tuve la suerte de que me han metido en el vuelo que sale hoy.

Ya el hecho de aterrizar en Madrid me da mucho miedo. Mi familia esta con ganas de verme pero con mucho miedo. Me han insistido en que en cuanto aterrice me ponga mascarilla, guantes y que tome las precauciones necesarias porque en Madrid son muchísimos los casos. Reconozco que tengo miedo de llegar a mi casa y de haber cogido el virus en el aeropuerto en mis horas en Madrid y poder contagiar a mi familia. Espero que no sea así.”

