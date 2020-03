Pacientes seropositivos piden ayuda para regresar a Francia y continuar tratamiento

Ya mis pastillas se me están acabando y no sé qué hacer, me siento desesperada. Mis amigas que se sienten en confianza conmigo me llaman y me dicen "Yuri, qué hacemos, cómo hacemos". Ellas están realmente preocupadas La medicación de Francia es diferente a la de acá. El miedo es al cambio del tratamiento, si no es eficaz, el virus podría mutar y se podría volver más resistente y nos podríamos volver a enfermar.