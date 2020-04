En el metro de Nueva York: ‘Estamos acá arriesgando nuestras vidas’

RFI bajó al subterráneo de Queens, principal foco de infección de Nueva York, para conversar con quienes arriesgan su salud para velar por la de otros ciudadanos en medio de la pandemia.

Por Silvina Sterin Pensel, corresponsal de RFI en Nueva York

El subterráneo de Nueva York continúa repleto, especialmente algunas líneas de la zona de Queens, el foco principal de Corona Virus en la ciudad. El Gobierno decidió mantenerlo abierto para que el personal médico pueda trasladarse rápidamente y llegar a sus puestos de trabajo en los hospitales de la Gran Manzana.

“Por favor cúbrase la nariz y boca con el recodo del brazo cuando estornude. Trabajemos juntos para mantener a Nueva York saludable”, dice una voz masculina en español por los parlantes del subterráneo en la estación de Queens.

Sin embargo, en las estaciones y vagones parece haber mucha gente que no se dedica a tareas esenciales y que usando el transporte público pone en riesgo de contagio a médicos y enfermeras.

“No ayuda que hayan disminuido la frecuencia porque hace que se llene aún más”, explica a RFI una enfermera del hospital Memorial Sloan Kettering, preocupada por la situación.

“Creo que tienen que preguntar quién es trabajador esencial porque no están haciendo esa pregunta y no es justo que muchísima haya gente en el subterráneo que no tiene uniforme médico”, subraya. “

“No son enfermeras y nosotras estamos acá, arriesgando nuestras vidas para mantener a los demás seguros y lo mínimo que la ciudad debería hacer es controlar y asegurarse que la gente que no deba estar fuera no esté fuera, usando el espacio que los trabajadores esenciales necesitan”, enfatiza.

Por ahora, los controles son inexistentes y se le pide a la gente que denuncie el exceso de pasajeros llamando al 311.

