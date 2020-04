Maduro ordena la hospitalización de todos los enfermos de Covid-19

El gobierno de Venezuela afirma haber contenido la pandemia del coronavirus en su país y ha ordenado hospitalizar a todos los contagiados, incluso a quienes estaban en aislamiento domiciliario.

Anuncios Lee mas

Con 166 casos confirmados de coronavirus en Venezuela, y un 39% de recuperados, Nicolás Maduro ha ordenado que todos los pacientes contagiados sean hospitalizados, incluyendo quienes han estado en aislamiento domiciliario.

Hasta ahora 52 personas están recluidas en centros de salud públicos o privados, mientras que 40 están en sus casas y dos más en hoteles.

Maduro argumentó que su gobierno ha logrado contener la pandemia, y aseguró que 23.500 camas están disponibles para recibir a personas enfermas por Covid-19, como parte de un sistema de salud preparado para atender los casos.

Pero desde los gremios de la salud, la información es distinta. Sectores sindicales han indicado que varios de hospitales tienen tapabocas y guantes solo para las áreas de emergencia, que además se están reutilizando, y que la mayoría de los centros hospitalarios no cuenta con agua ni jabón.

Una Comisión de Expertos en Salud conformada por la Asamblea Nacional para atender la pandemia, afirma que 91% de los hospitales del país tiene fallas de servicio eléctrico, 75% tiene fallas del servicio de agua, 89% se quedó sin gasolina para las ambulancias, 58% no tiene tapabocas, 66% no tiene guantes y 87% no tiene jabón.

Una comisión de expertos chinos invitada por el gobierno está en el país recorriendo varios hospitales.

Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo