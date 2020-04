Pese a que abandona la carrera presidencial, Bernie Sanders marca la agenda demócrata

Finalmente, tuvo que someterse a la ley de las encuestas. El miércoles 8 de abril, Bernie Sanders terminó su campaña para la nominación demócrata de cara a la elección presidencial de EE.UU. en noviembre. Superado por Joe Biden en las encuestas, el senador de Vermont prefiere retirarse para no provocar tensiones en su campo. Entrevista con el periodista Charles Voisin, periodista y biógrafo de Bernie Sanders, autor de ‘Bernie Sanders : Quand la gauche se réveille aux États-Unis’ (Bernie Sanders: cuando la izquierda se despierta en Estados Unidos), editado por VA Press.

Por Vincent Souriau y Achim Lippold

RFI: Era de esperar, Bernie Sanders tira la toalla. Su decisión no es sorprendente, es más bien el momento que llama a la acción. ¿Por qué ahora?

Charles Voisin: Las primarias de Wisconsin acaban de celebrarse (martes 7 de abril), tendremos los resultados el lunes 13 de abril, pero los sondeos no fueron favorables a Bernie Sanders y la partida parece haber terminado, a menos de que Joe Biden cometa un gran error. Los allegados a Bernie Sanders le han presionado para que detenga su campaña lo suficientemente pronto en el proceso de nominación, a diferencia de 2016, donde se quedó el mayor tiempo posible para influir en el programa de Hillary Clinton. En ese momento, tenía una verdadera oportunidad de ser elegida. Hoy, existe una dinámica que parece estar del lado de Donald Trump y la prioridad de Sanders es no alargar las cosas para unir a los demócratas contra el presidente saliente.

RFI: ¿Por qué falló? ¿Por la falta de compromiso de los jóvenes votantes?

De hecho, el voto de los jóvenes es una de las claves, y las generaciones más jóvenes votan menos que sus mayores. Más importante aún, ningún candidato demócrata puede ganar sin el voto afroamericano. Hillary Clinton se benefició de ello en 2016 y Joe Biden también esta vez, por su proximidad a Barack Obama. Durante esta campaña, Bernie Sanders obtuvo un apoyo ligeramente superior a la de hace cuatro años en el electorado afroamericano, pero eso no fue suficiente.

RFI: ¿Qué queda de la campaña de Sanders? ¿Ganó realmente, como dice, la batalla ideológica?

Es paradójico para un hombre que acaba de terminar su campaña, pero no es tan falso. Desde 2016, ha logrado mover a todo el Partido Demócrata a su izquierda. Bernie Sanders no es un candidato más, es conocido por sus ideas progresistas. Defiende una causa, dirige un movimiento muy amplio que atrae no sólo a los jóvenes, sino también a sectores enteros de la sociedad, que se adhieren a su programa, en particular el acceso gratuito a la atención médica para todos. Y Joe Biden tendrá que tener en cuenta esto: el Partido es mucho más centrista que su joven base militante. El liderazgo demócrata va a tener que enfrentarse a esa realidad.

