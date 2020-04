La desesperante búsqueda de los cadáveres desaparecidos de Guayaquil

La abuela de Carlos Martillo, Rosa Elena Alvarado de 82 años falleció el 30 de marzo de un infarto en el hospital Guasmo Sur de Guayaquil. El hospital "no quiso entregar el cuerpo a la familia porque la registraron como fallecida por coronavirus". Desde entonces su familia busca desesperadamente el cadáver. “¿Qué le decimos a mi abuelo? Le estamos engañando hasta que sepamos dónde está mi abuela”, explica a RFI Carlos Martillo, su nieto.

La pesadilla de esta familia dura ya casi un mes. El 30 de marzo Rosa Elena Alvarado comenzó a sentirse mal en su casa y fue trasladada al hospital Guasmo Sur en Guayaquil, que ya se conoce como la Wuhan ecuatoriana, donde se concentra la mayoría de los casos del país y donde la gestión de la pandemia está siendo muy criticada.

“El gobierno miente. Esto ya ha traspasado los límites, gente muerta en la calle, hospitales colapsados, en los hospitales no atendían, la gente se moría. Lo que hay aquí en el país es un caos”, explica por teléfono a RFI el nieto de Alvarado

“Mi abuela falleció por un infarto en el hospital, a los diez minutos el doctor vino y nos dijo que ya no tenía signos vitales, la sacaron como que tenía el coronavirus, pero ella murió de un infarto. Por esa razón no nos pudieron entregar el cuerpo”, recuerda Carlos Martillo.

La tía de Martillo consiguió un ataúd para poder darle sepultura en el cementerio pero cuando llegaron no quisieron entregarles el cuerpo. “Nos dijeron que supuestamente el cuerpo de mi abuela ya salió del hospital y se lo llevaron en contenedor con todos los demás cadáveres a un cementerio que queda en Pascuales”, explica Martillo, pero tampoco en el cementerio nadie les aclaró nada y llevan así, sin noticias, desde aquel 30 de marzo.

Al marido de Rosa Elena aún no le han dado la noticia de su fallecimiento. No lo quieren hacer hasta que no encuentren el cuerpo. “¿Qué le decimos a mi abuelo? De momento le hemos dicho que aún está ingresada en el hospital. Le estamos engañando hasta que sepamos algo. Esto es desesperante. No vamos a poderle dar cristiana sepultura o donde irla a visitar”, se lamenta Castillo.

Guayaquil es junto a la capital, Quito, la ciudad más importante de Ecuador. Allí se concentra la mayoría de los casos de coronavirus del país. Un nuevo balance publicado este jueves da cuenta de 22.160 casos de personas contagiadas, el doble que hasta ahora. Y es que los laboratorios no habían dado abasto para procesar todas las pruebas que se estaban realizando. El número de muertos confirmados es de 560 pero hay 1.028 fallecidos sospechosos de haberse contagiado de Covid-19.

Ecuador tiene 17,5 millones de habitantes y es el segundo país con más casos de Sudamérica después de Brasil con 45.800 casos y 210 millones de habitantes.

Las cifras sin embargo podrían ser muy superiores ya que en la provincia de Guayas donde se encuentra Guayaquil se ha registrado en el último mes y medio un número de muertes muy superior a lo habitual, 11.000 fallecidos, cuando en tiempos normales en un mes mueren por diversas razones 2.000 personas.

