Decisión inédita (y polémica): El Departamento de Justicia abandona el caso en contra de Flynn

El Procurador General William Barr toma la decisión extraordinaria y sin precedentes de desechar un caso contra un acusado que ya se ha declarado culpable de perjuro. En dos ocasiones, el primer asesor de seguridad de Trump había admitido, bajo juramento, que mintió al FBI sobre sus conversaciones con el embajador ruso durante la transición presidencial.

Michael Flynn reconoció también, en 2018, que haber mentido a los investigadores del F.B.I. era un delito, aceptó la responsabilidad de lo que había hecho y acepto cooperar con la investigación de la trama rusa. Tras una campaña pública extraordinaria del presidente Trump y sus aliados, el Departamento de Justicia retira su caso penal contra el es asesor de seguridad nacional de Trump.

De todos los miembros del círculo cercano al presidente que han sido acusados, condenados por delitos federales o, incluso, enviados a prisión, Michael Flynn fue el primero en ser destituido en esta administración.

"Por mentir al vicepresidente y al F.B.I. tuve que despedir al general Flynn" dijo Trump tras la renuncia obligada, en febrero de 2017, de su asesor de seguridad nacional, apenas tres semanas después de haber asumido esa función.

Efectivamente, en su carta de renuncia Michael Flynn reconoció haber mentido al vice presidente Mike Pence y a otras personas sobre sus discusiones telefónicas con el embajador ruso en Estados Unidos, Sergey Kislyak.

Absuelto pese a haberse declarado culpable

Poco después de su renuncia, Flynn se declararía culpable y bajo juramento de haber mentido a los investigadores del F.B.I. al negar sus conversaciones con el diplomático ruso, en momento en que la administración Obama aún estaba en ejercicio e imponía sanciones contra Moscú, prometiendo una actitud mucho menos severa de parte de Trump una vez estuviese ejerciendo la presidencia.

Sin embargo, el Departamento de Justicia, bajo la dirección de uno de los mas férreos defensores del presidente Trump, el Procurador General William Barr, tomó la decisión extraordinaria y sin precedentes de desechar un caso después de que un acusado se haya declarado culpable.

Según anunció Barr el jueves 7 de mayo, la entrevista en la que Flynn admitió haber mentido a las autoridades fue realizada sin « ninguna base legítima », por lo que sus declaraciones no constituyen "materia" para una investigación.

El jefe del Departamento de Justicia agregó que no pudo probar que el Flynn haya hecho declaraciones falsas. Es decir, que no puede probar los cargos de los cuales el mismo Flynn se declaró culpable, no una sino dos veces, bajo juramento y de los cuales existe amplia evidencia.

Una decisión que empaña al Departamento de Justicia

La decisión del procurador Barr levantó una ola de indignación y en defensa del estado de derecho y la independencia de la Justicia.

Poco antes de la presentación del Departamento de Justicia, Brandon Van Grack, el fiscal que dirigió el caso contra Flynn, anunció su retiro del caso. Luego de conocer la decisión, Michael Bromwich, ex inspector general del Departamento de Justicia, dijo que era “Un día negro en la historia del departamento de Justicia".

En el campo demócrata se denuncia el uso de la Justicia para proteger a los amigos del presidente. "Un Departamento de Justicia politizado y completamente corrupto permitirá que el compinche del presidente simplemente se vaya" aseguró el representante demócrata de Nueva York, Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara.

« El ministerio de Justicia va por mal camino » afirmó, por su parte,el ex director del FBI James Comey y exhortó a los agentes del FBI a no abandonar el barco.

No estamos cumpliendo las ordenes de Trump

El Procurador Barr explicó la decisión como un esfuerzo por "restaurar la confianza en el sistema" y aseguró que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tenían el deber de desestimar los cargos.

"Estamos cumpliendo las ordenes de la ley. Y no las del presidente Trump" aseveró Barr y agregó que el Departamento de Justicia no informó a la Casa Blanca antes de que se retiraran los cargos contra Flynn.

En todo caso, el festejo del anfitrión de la Casa Blanca no se hizo esperar. "Michael Flynn era inocente" declaró el presidente Trump a la prensa: "Flynn fue usado como blanco para hacerme caer " señaló el magnate volviendo sobre su teoría de que las sospechas sobre la posible conspiración entre Rusia y su campaña presidencial fueron producto de una "caza de brujas" orquestada por sus opositores.

Michael Flynn fue el primer miembro de su entorno en pasar al banquillo de los acusados en el marco de esta investigación tentacular. Y el primero también en acordar declararse culpable de perjurio y cooperar con la investigación rusa.

Al abandonar el caso, el Departamento de Justicia deshace lo que había sido uno de los primeros actos significativos de esa investigación sobre posibles vínculos entre la campaña de Trump y la interferencia electoral de Rusia en 2016: el enjuiciamiento de un alto general retirado del Ejército, principal ayudante de esa campaña electoral y que llegó a ser el asesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos.

