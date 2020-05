The Washington Post vincula a Guaidó con la incursión fallida de EE.UU. a Venezuela

Según un documento publicado el jueves por el diario estadounidense The Washington Post, miembros de la oposición de Venezuela negociaron en octubre un acuerdo con una compañía de seguridad de Florida para derrocar a Nicolás Maduro. El documento contradice la versión de Juan Guaidó, que negó cualquier vinculación con la fallida “Operación Gedeón”. Donald Trump reiteró no haber participado en el supuesto complot.

El entorno del presidente interino de Venezuela Juan Guaidó niega que éste firmara un contrato con la empresa estadounidense de seguridad Silvercorp, que el 3 de mayo infiltró a un grupo armado en el país latinoamericano para terminar con la presidencia de Nicolás Maduro, informa Xavier Vilà, nuestro corresponsal en Washington.

Eso a pesar de que se difundió un documento con la firma de Guaidó, comprometiéndose con Jordan Goudreau, ex boina verde responsable de la compañía de seguridad Silvercorp. Un acuerdo que, una vez firmado, supuestamente el líder opositor incumplió, según el diario estadounidense The Washington Post, que reveló el documento.

Guaidó por su lado, negó que el gobierno interino tuviera que ver con los eventos. La llamada “Operación Gedeón” fue abortada, según portavoces del gobierno de Maduro, y ocho personas resultaron muertas, entre ellas un conocido opositor.

En cambio, el asesor político de Guaidó, Juan José Rendón, le dijo al Post que él había firmado el contrato, que Guaidó nunca lo firmó, y que el presidente interino había estado al tanto de lo que Rendón llamó un “plan exploratorio”.

“Eso sería llamado una invasión”

Las dudas persisten, pero si Guaidó participó, involucra directamente al presidente interino en un ataque al gobierno y aumentaría las dudas sobre la transparencia de su gestión y la ausencia de resultados.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este viernes que su gobierno no tuvo participación en este supuesto complot, que concluyó con una veintena de personas detenidas, dos de ellas estadounidenses.

"Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto", afirmó Trump en una entrevista con Fox News. "Yo no mandaría a un pequeño grupo. No, no no. Sería un ejército (...) y eso sería llamado una invasión", agregó.

