Una pequeña victoria para las empleadas domésticas peruanas en tiempos de Covid-19

La mayoría del medio millón de empleados domésticos del Perú son mujeres y trabajan sin estar declaradas. Por lo tanto, son particularmente vulnerables en estos tiempos de pandemia. Este mes, sus condiciones de trabajo han mejorado ligeramente tras la modificación de la ley que regula su profesión, pero esto todavía no es suficiente, según los sindicatos.

Con nuestra corresponsal en Lima, Wyloën Munhoz-Boillot

Durante trece años, Claudia trabajó como empleada doméstica para la misma familia en un barrio acomodad de la capital peruana. Pero cuando dio positivo en el test de coronavirus a finales de marzo, la misma familia la echó. "Mi empleadora me dijo que me fuera porque me arriesgaba a infectar a toda su familia y no me ha pagado nada", dice.

Así que Claudia se quedó sin un céntimo de la noche a la mañana. Sobrevive hoy gracias a la solidaridad de sus vecinos. "Mis vecinos me están ayudando. Me traen comida y yo lavo su ropa a cambio. También recibí un pequeño subsidio de 27 euros y una cesta de alimentos de la federación de sindicatos", explica.

Al igual que el 92% de los trabajadores domésticos en el Perú, Claudia trabaja de manera informal, sin contrato de trabajo ni protección social. Este mes, sin embargo, la ley que rige esta profesión se ha reforzado. En particular, requiere un contrato escrito y establece la edad mínima para el empleo en 18 años.

Por los mismos derechos que los demás empleados

No es suficiente, según Leddy Mozombite, Secretario General de la la Federación Trabajadoras del Hogar Perú (FENTTRAHOP). "Queremos una nueva ley que nos dé los mismos derechos que a los demás trabajadores: jornadas de ocho horas, pago de horas extras y un salario mínimo. Como se estipula en el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo", señala.

Ratificada por el Perú en 2018, esta Convención sobre el trabajo doméstico aún no ha sido incorporada a la legislación peruana.

