El destino de la deuda argentina marca el rumbo de la crisis mundial en tiempos del Coronavirus

El país no puede pagar a corto plazo su deuda soberana de 65,000 millones de dólares. Argentina encarna el dilema crucial de muchos países en desarrollo en la post-pandemia: pagar con sus escasas divisas las deudas públicas insostenibles y someterse a más austeridad, o no pagar e invertir en la profunda crisis pública en que los ha dejado sumidos la epidemia.

Anuncios Lee mas

A la pandemia de la COVI-19 se enfrenta con una « guerra » según la retórica usada por los líderes del mundo. Al finalizar la Segunda Guerra, le fue perdonada a Alemania la deuda externa que tenía en ese momento. La crisis que dejan las guerras obligan a tomar medidas de este tipo, afirma en entrevista con Radio Francia Internacional Andrés Arauz, ex director del Banco Central de Ecuador e investigador del Center for Economic and Policy Research (CEPR).

El Gobierno de Alberto Fernandez busca reestructurar una deuda soberana que no puede pagar en corto plazo, mucho menos ahora que los efectos de la pandemia se suman a la crisis que arrastra el país: dos años de recesión y una inflación galopante. Al igual que Argentina, muchas naciones en desarrollo no lograrán contener la hecatombe que les deja el Coronavirus y la parálisis de las actividades durante la cuarentena, si son forzadas a pagar sus insostenibles deudas públicas en moneda extranjera.

Este viernes 22 de mayo se vence un plazo extendido por Argentina para renegociar el pago de intereses por 500 millones de dólares luego de no lograr un acuerdo con bonistas internacionales. Es muy probable que los acreedores privados no cedan y empujen al país a una cesación de pagos (default)

« Primero hay que entender el origen de este endeudamiento y cómo se convirtió en una deuda insostenible. Fue básicamente por haber creído que el mercado iba a resolver las necesidades del financiamiento y no se controló cómo ese dinero se fugaba de la Argentina, mientras entraba por un lado salía por el otro. Eso no puede volver a suceder ni en Argentina , ni en ningún otro país » sostiene Andrés Arauz, invstigador del CEPR, un think tank fundado por varios premios Nobel en economía.

No es el momento de sentir pena por los acreedores

El experto en flujos de deuda y quien, además, lideró la auditoría ciudadana del sistema internacional de arbitraje inversor-Estado, estima que en la negociación de las deudas soberanas no hay que dejar que prevalezca la codicia de alguno fondos de inversión: « Ellos tienen instrumentos s de mercado para protegerse en estas situaciones. Así que no creo que sea el momento de tenerle pena los acreedores, sino más bien el momento de priorizar las necesidades humanas ya que el caso argentino puede estar marcando la cancha de toda una crisis económica de deuda similar a la de los años 80. Por lo menos en América Latina ».

RFI: Si las negociaciones fracasan y el país cae en cesación de pagos, volveremos a escenarios como el del 2014 cuando el juez Griesa falló en contra de Argentina. Es decir, tribunales en EEUU dando la razón a los acreedores.

Andrés Arauz: El gobierno del presidente Fernandez tiene razón en lo que plantea. Y la reestructuración de la reestructuración de la deuda Argentina debiera realizarse en esquema de deuda soberana de carácter internacional, ojalá con el auspicio de Naciones Unidas, y no como se hace ahora que termina en un conflicto que lo resuelve un juez de Nueva York o, en el peor de los casos y en el marco de una especie de privatización de la justicia, un grupo de árbitros del CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) y del Banco Mundial.

Abogados de los acreedores preparan el bloqueo mundial para Argentina

El experto en economía financiera y sistemas de arbitraje propugna por desjudicializar las negociaciones de la deuda externa y llevar las negociaciones al plano de la política internacional, más aun cuando se atraviesa un periodo de crisis tan grave como la que enfrenta el mundo con la aparición de la COVID-19.

Arauz alerta, sin embargo, que el andamiaje judicial privado ya prepara el castigo para Argentina « Un estudio que publicó el Transnational Institute de Holanda muestra que bufetes de abogados defensores de los acreedores que ya están planificando la estrategia judicial para embargar activos de Argentina, bloquear sus cuentas, impedir su acción económica internacional. Y esto no es solamente para Argentina sino para otros países del mundo a nombre del coronavirus ».

Argentina y Turquia pueden repetir el caso de la deuda alemana en la post guerra

RFI: Como usted advierte, estamos no solo a las puertas del default de Argentina, sino también de Turquía, de Líbano y algunos países latinoamericanos que van por esa ruta. Es posible que esos países deudores actúen de forma coordinada para lograr una propuesta de sostenibilidad de la deuda?

Andres Arauz: En esto cumplen un papel clave dos países: Argentina y Turquía. Si llegasen a hacer una especie de declaración conjunta respecto a la renta de sostenibilidad de la deuda, realmente podrían empezar a marcar la cancha de una nueva era en el ámbito de la reestructuración de la deuda externa.

Obviamente se necesitará que los países poderosos lo acepten en el marco de las Naciones Unidas. Afortunadamente tenemos antecedentes positivos en la historia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en 1953, se terminó perdonando casi toda la deuda que tenía Alemania en ese momento. Y ahora con una una crisis tan profunda como la del coronavirus se impone la necesidad de reformar el sistema judicial y arbitral vinculado a los flujos de deuda.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo