Venezuela: "Muertes oficiales por coronavirus son solo la punta del iceberg"

En el contexto de los datos que hemos recibido, gracias a los testimonios de enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud. Ellos nos alertan que están viendo casos donde el paciente fallece pero no los dejan reportar esta cifras al Ministerio de Salud. En otros casos, a pacientes que presentan sintomatología clásica del coronavirus no les dejan pasar la prueba o no tienen posibilidad de hacérsela. Esto indica que hay muchos más casos de los que se están diagnosticando, las cifras que se exponen son solo the tip of the iceberg, es solo un pequeño porcentaje de los que pueden estar infectados.