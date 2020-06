‘Pedimos una cuarentena ante la gestión irracional del Coronavirus por parte de Ortega'

En una iniciativa inédita en el mundo, un grupo de médicos y miembros de la sociedad civil hace un llamado a la sociedad nicaragüense para que se confine de forma voluntaria ante el avance de los casos y muertos por Covid-19. Oficialmente hay 46 fallecidos, pero organismos no gubernamentales hablan de más de 800. Una situación, según la Organización panamericana de la Salud, “difícil de controlar”.

Entrevistamos al médico epidemiólogo Leonel Argüello Yrigoyen, miembro del Comité científico interdisciplinario, un equipo de médicos que se ha puesto al servicio de la sociedad y que fue creado ante la inacción del gobierno de Daniel Ortega.

¿Por qué hacen este llamado urgente a que los nicaragüenses respeten una cuarentena voluntaria?

Desde diciembre del 2019 nosotros estamos alertando de la necesidad de crear una campaña educativa. Entonces estábamos en verano y desde mayo entramos en invierno donde las enfermedades respiratorias se incrementan siempre. En los últimos tres meses creamos el Comité científico interdisciplinario y nos juntamos todas las asociaciones médicas para tratar de alertar a la población. Estamos en una situación en la que apenas está comenzando la epidemia y ya están rebasados todos los hospitales, los trabajadores de salud no tienen equipos de protección porque el ministerio de Salud se los quitó antes de que comenzaran a expandirse todos los casos, les quitaron las mascarillas y los guantes diciendo que la población se iba a asustar y entrar en pánico. Entonces tenemos hasta el momento 32 trabajadores de salud fallecidos, médicos y enfermeros que están entubados, con ventilador para ayudarles en su respiración, tenemos 300 trabajadores enfermos.

El gobierno nicaragüense asegura que de momento hay 46 muertos y 1.118 contagiados, ¿las cifras pueden ser mucho más altas?

El Observatorio Ciudadano del Covid19 platea que hay 805 fallecidos 2.966 casos de contagios. Pero el Imperial College of London plantea que hay 6.425 casos al día y que para el 10 de junio vamos a tener 29.000 casos. A partir de ahí es imposible ingresar a más gente en los hospitales aunque ya estamos viendo ahora que los hospitales tanto públicos como privados están llenos. No hay oxígeno, ni manómetros, hay escasez de medicamentos. Los hospitales privados no encuentran personal de salud, nadie quiere trabajar en estas condiciones. No se colocan en los expedientes ni en los certificados de defunción la palabra Covid19. No existe legalmente. No puedes anotarlo como médico pero todos sabemos que la mortalidad está aumentando rápidamente. Aquí no se está impidiendo que la epidemia se presente, sino más bien se está promoviendo el contagio porque el fin de semana pasado fue la celebración del día de las madres y el gobierno promovió que la gente se juntara.

Las asociaciones médicas estamos preocupadas porque el trabajador no tiene ninguna protección, el que tienen se lo hemos dado la sociedad civil. Y por otro lado, frente a la actitud del gobierno que no acepta que estamos en una pandemia y que no está tomando las medidas de prevención de forma seria, entonces más de 36 asociaciones médicas decidimos hacer un llamado para que la gente se defienda. No existe una respuesta de carácter nacional. Le pedimos a la gente que no se exponga y que también que no se envíe a los niños a las escuelas. Este gobierno ha hecho lo contrario de lo que la ciencia dicta.

¿Cómo explica el desfase de cifras entre las que da el gobierno y las que recaba la sociedad civil?

En el gobierno la información es muy centralizada. En el gremio médico nos damos cuenta porque tenemos amigos y relaciones pero además mucha gente ha planteado que no les han entregado el cadáver de sus familiares, a veces hasta el mismo ministerio los ha enterrado directamente. O van al hospital a preguntar y ya ha fallecido y solamente una persona puede ir y lo entierran inmediatamente. Han estado haciendo nocturnos. El Observatorio ciudadano lo que hace es recabar la información, entra en contacto con la gente y verifica si efectivamente esa persona falleció y se esa persona había tenido síntomas del Covid19.

Yo personalmente te puedo hablar de la historia del médico dermatólogo Aldo Martínez de 82 años que falleció y que nunca va a salir en el registro público porque los médicos no pueden poner en los certificados de defunción que es sospechoso de Covid19. Yo estuve con su familia que me llamó. Pasamos dos horas y no pudimos conseguir ambulancia ni pública ni privada para que se dé cuenta de lo saturado que está el sistema. Lo pudimos llevar con unos amigos y falleció a los cinco minutos de haber entrado en emergencias. A él se le había diagnosticado clínicamente Covid-19.

El médico epidemiólogo Leonel Argüello Yrigoyen miembro del Comité Científico Multidisciplinario en Nicaragua. © www.comitecientificomultidisciplinario.org

Si la gente no hace la cuarentena voluntaria, ¿esto puede ir a peor?

El problema es que aún se sigue negando la epidemia. Esta es una epidemia que apenas está comenzando, está comenzando la curva ascendente. La mayoría de países se han cerrado y se ha puesto en cuarentena a toda la población y han conseguido que al cabo de dos meses comience a disminuir el número de casos. Muy pocos países han tardado tres meses. Sin embargo en Nicaragua, primero no se ha cerrado, segundo se ha estado promoviendo que la gente contagie porque se han promovido actos públicos ya sea de carácter público o cultural o llaman a dar la pensión a los jubilados y los ponen pegados sin el distanciamiento de 1’5 metros. Todas esas olas de contagio las vamos a ver cuando aquí la curva suba hasta el tope máximo y en vez de mantenerse un ratito y comenzar a bajar aquí va a subir y bajar, subir y bajar. Entonces la parte de la meseta se va extender. Y en lugar de que dure dos meses, durará seis meses posiblemente con mayor sufrimiento humano y con un impacto económico mayor que te bota cualquier teoría de que no se cierra el país por asuntos económicos.

Nos va a convertir de una nación aislada porque otros países centroamericanos o México y Estados Unidos no van a querer recibirnos porque ellos ya habrán controlado la epidemia y nosotros no. Entonces quién te va a permitir en el país si potencialmente eres un infectado. Todo esto tendrá un impacto económico porque la empresa privada es la que genera más empleo en el país. Tampoco se está protegiendo a los trabajadores de la economía informal. El gobierno no tiene políticas públicas para ellos. Parece que haga todo para que se contagie más gente.

No tiene ningún sentido los que hablan de la inmunidad de rebaño porque técnicamente no funciona y segundo porque no hay ningún científico en el mundo que pueda decir que este coronavirus va a dar una inmunidad permanente. Hay antecedentes de tres coronavirus que la inmunidad que te da es solo por unos meses, no todo el año. Aquí no hay ningún tipo de estrategia, no hay respuesta y está falleciendo la gente. Incluso del gobierno, hay 40 políticos que han fallecido por Covid19. Ahora acaba de fallecer otra diputada, Rita Fletes.

En Suecia aunque, no negaron que hubiera epidemia, optaron por no confinar a la gente por obligación, solamente se dieron consejos. Se asumió la estrategia con un balance por ahora de casi 4.500 muertos, la cifra más alta en la región escandinava. ¿Por qué el gobierno nicaragüense no asume que hay una epidemia?

Yo estoy acostumbrado a analizar lo racional pero no puedo analizar lo irracional. Es una conducta irracional. Lo que pasa es que aquí se han hecho campañas diciendo que Dios, la vicepresidenta y el presidente te protegían. Han ido casa por casa diciendo esto. A los que estuvimos previniendo sobre esto se nos acusó de todo desde descerebrados hasta irresponsables. Pero ahora ya no se puede esconder. No escucharon a la ciencia. El responsable número 1 es el político y tiene que pagar las consecuencias de su irresponsabilidad pero los que no somos responsables somos los trabajadores de salud ni la población.

De seguir así, ¿Nicaragua puede convertirse en un nuevo foco del SARS-CoV-2?

Como foco no porque por suerte los países fronterizos, Costa Rica y Honduras, cerraron la vía terrestre y por vía aérea el gobierno no cerró pero las compañías dejaron de volar. Dijeron que volvería a abrir en junio, después en julio, pero no creo que los aviones vengan a un país donde la epidemia está descontrolada. Imagínese que aquí viniera Air France, que no vuela, pero imagínese que yo voy a viajar a París. Air France no me puede hacer la prueba porque está prohibido, sólo la puede hacer el ministerio de Salud, por lo tanto no me la puede hacer en el país, ¿me la hará en el avión? No creo. Así que Nicaragua no será un nuevo foco, el nuevo epicentro, pero lo que te puedo decir es que en el continente americano los países que van a seguir teniendo problemas son Brasil, Nicaragua y Estados Unidos. En Nicaragua no hay control de la epidemia, no se le está poniendo barreras. Fuera de Nicaragua hay mucho interés de científicos por ver cómo va a evolucionar porque es el único país donde la epidemia está evolucionando de forma natural, sin que la detengas.

