Venezuela inicia la venta de gasolina con precios diferenciados

Venezuela ha pasado de ser el país con la gasolina más barata del mundo, al país de la penuria de carburantes y hoy de la implantación de gasolineras privadas, gracias a un mecanismo dual. Caracas ha aceptado la implantación de estas empresas buscando esquivar las sanciones de Washington y ganar tiempo para levantar las postradas refinerías en el país con las mayores reservas de crudo.

Anuncios Lee mas

Con información de los corresponsales Víctor Amaya y Elianah Jorge.

Este lunes Venezuela ha amanecido con largas filas para surtir gasolina y mucha confusión. El fin de semana, el gobierno de Nicolás Maduro anunció una histórica decisión: dividir la venta de combustible en dos precios.

Uno es subsidiado, con un aumento de más de ocho millones por ciento pues era casi regalada, con limitaciones de cantidades (120 litros por mes), registro obligatorio en un sistema instaurado por el chavismo y con días específicos de la semana para surtir. Y aparte, un precio premium de medio dólar por litro sin otra restricción, permitiendo la importación y comercialización del carburante por parte de privados.

Dos precios

Fue la respuesta a la severa escasez de gasolina que el país ha tenido desde hace varios años pero que llegó al extremo durante el último mes.

El Estado dice haber activado 1.300 expendios de gasolina subsidiada, cuyo precio hace que llenar un tanque completo de 40 litros cueste alrededor de un dólar. Además de 200 gasolineras privadas que cobran 20 dólares por la misma cantidad.

Desde los primeros días de escasez, los militares han organizado las filas y ventas en las gasolineras. En las estaciones subvencionadas, donde la gasolina es más barata, comprueban el documento del conductor, que debe tener el “carnet de la patria”, y del vehículo.

Después de décadas de no aumentar el precio de la gasolina, un tema tabú en la política del país, el monto de medio dólar por litro se considera inviable para quienes ganan 800.000 bolívares (poco más de 4 dólares) de salario mínimo. Después de esperar casi cinco horas, Wilbert Díaz pagó 20 dólares por 40 litros de gasolina: "Estoy indignado por estos precios. No puede ser que con este salario mínimo tengamos que pagar este absurdo", dice.

Una decisión cuestionada

La decisión de Maduro es cuestionada por expertos pues un mercado dual de combustibles no solucionará el contrabando o el mercado negro, afirman por una parte, y es violatorio de las leyes de hidrocarburos que reservan al Estado toda la actividad relacionada con carburantes como material estratégico.

Maduro ha roto un viejo mito venezolano: que el aumento de la gasolina trae violentas protestas en Venezuela, como las ocurridas en 1989. No solamente no han ocurrido sino que en general hay aceptación al ajuste de precio. El reclamo es que el líquido no deje de estar disponible de nuevo.

Gasolina importada

Por primera vez, los venezolanos usan gasolina importada. El país, que fue una potencia en la producción de petróleo, importó alrededor de 1,5 millones de barriles de combustible de Irán hace unas semanas. Sin embargo, los expertos dicen que pronto el gobierno tendrá que volver a comprar gasolina en el mercado internacional para abastecer la demanda interna. El gobierno iraní ha dicho que está dispuesto a vender combustible a Venezuela a pesar de las amenazas del gobierno de Donald Trump.

Al menos 150 gasolineras privatizadas están revendiendo combustible importado en Caracas. Antes, sólo las que eran propiedad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tenían derecho a vender el producto. Este fue uno de los cambios anunciados por el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, todavía no hay información clara sobre cuándo se llevó a cabo la privatización de las estaciones que revenden gasolina en el país.

Durante la gestión de Maduro, que comenzó en 2013, las principales refinerías fueron desguazadas por falta de inversión. La situación empeoró con las sanciones impuestas por Estados Unidos a varios sectores del país. Los analistas creen que pronto habrá un cambio en la economía venezolana debido a la dolarización de la gasolina.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo