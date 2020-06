Miles de personas se recogen frente a los restos de George Floyd

Público asistente al servicio fúnebre de George Floyd se detiene junto a su ataúd, en la iglesia The Fountain of Praise, el 8 de junio de 2020 en Houston, Texas

Dos semanas después de su muerte en Minneapolis, asfixiado por un oficial de policía, el cuerpo de George Floyd regresó a Houston para ser enterrado el martes 9 de junio. El lunes, en la capilla Fountain of Praise, la población podía presentar sus respetos.

Anuncios Lee mas

Con el enviado especial de RFI a Houston, Thomas Harms

Unas 7.000 personas se hicieron presentes el lunes para presentar sus respetos a George Floyd en el sur de Houston. Afroamericanos, hispanos, blancos, asiáticos y nativos americanos... Un flujo constante de gente desfiló durante siete horas para presentar sus respetos al cuerpo del hombre que creció en el pueblo de Texas.

Muchos incluso tomaron un avión para rendir homenaje a George Floyd, "Sr. George Floyd", como muchos lo llaman. Yacía en el corazón de la iglesia, bañado en una música suave, en un ataúd dorado, su cara aliviada a pesar de la brutalidad de su muerte hace dos semanas bajo la rodilla de un oficial de policía en Minneapolis.

"Vi a un hombre que debería estar aquí con nosotros, acostado en un ataúd”.

"Vi su cuerpo. No lo conozco y, sin embargo, había una inmensa emoción y una enorme responsabilidad", dice Atma Kaur Khalsa, que hizo el viaje desde Santa Fe especialmente.

Después de haber visto el cuerpo de George Floyd, y luego firmado uno de los libros de oro, Denis Carpenter, procedente de Missouri, no puede contener más lo que siente. "¿Qué es lo que he visto? Vi a un hombre que debería estar aquí con nosotros, acostado en un ataúd. Es una experiencia visceral. Y como hombre negro, me sorprendió", dice. “Estoy herido. Me duele. Quiero cambios de política en todos los sectores de este país, ya sea en la aplicación de la ley, la vivienda, la economía, la educación. En noviembre, tendremos que estar unidos para vencer a Trump”, agrega.

Alumnos de su escuela secundaria en el barrio Third Ward celebraron una vigilia en honor a George Floyd el lunes 8 de junio. RFI/Thomas Harms

Muchos carteles también pedían que la gente votara para vencer a Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU.

Un velatorio en su vecindario

Camiseta roja y dorada, con los colores de su equipo de fútbol americano, con la inscripción "No puedo respirar". Varios cientos de ex alumnos de la Escuela Secundaria Jack Yates de George Floyd celebraron una vigilia en su ciudad natal de Third Ward con amigos y familiares para honrarlo.

En el escenario, una película relata su vida, sus hermanos agradecen a los alumnos y profesores de secundaria que reconocen, y el equipo de fútbol de 1993 del que George Floyd fue miembro se arrodilla. Entre ellos, uno de los amigos íntimos de George Floyd, Vaughn Dickerson: "Aquí es donde todo comenzó. Esto es Third Ward, aquí es donde nacimos y crecimos, aquí es donde servimos los sándwiches, aquí es donde caminamos a la escuela", recuerda. “No siento ira, estoy molesto porque se supone que debería estar aquí. Pero si esto es lo que Dios necesita, convertir a un joven del gueto en un cordero de sacrificio que transformará al mundo entero, estoy listo para cantar las alabanzas de Dios”

La mayoría no pudo ir a presentar sus respetos al cuerpo de George Floyd durante el día, por lo que necesitaban juntarse para un momento de comunión. "George y yo hablamos a través de Messenger. Nunca tuve tiempo de decirle que lo amaba. Estaba orgulloso de él", dijo Oscar Smallwood, otro amigo de George Floyd.

Alumnos de su escuela secundaria en el barrio Third Ward celebraron una vigilia en honor a George Floyd el lunes 8 de junio. REUTERS/Adrees Latif

Al caer la noche, todos encendieron una vela o su teléfono en memoria de este niño del vecindario. Pero ayer no fue todo anónimo. Antes de conocer a la familia de George Floyd en el centro de Houston, el mismísimo gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, vino a saludar al hombre que se ha convertido en un símbolo en los Estados Unidos. Un símbolo de la disparidad, la violencia, el racismo que sigue existiendo en este país.

Un funeral televisado

El funeral del martes (4 p.m. GMT) será más político que la ceremonia en Carolina del Norte, con el reverendo y activista de los derechos civiles, Al Sharpton, quien también es un crítico abierto de Donald Trump, dando el panegírico y Joe Biden, quien visitó a la familia de George Floyd en Houston el lunes, apareciendo en un mensaje de video. Un funeral privado, pero con un millar de periodistas acreditados. George Floyd será enterrado a partir de las 8pm (GMT), junto a su madre en un cementerio en el sur de Houston.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo