George Floyd: un adiós marcado por la emoción y la política

Es la culminación de varios días de ceremonias en honor a George Floyd. Su funeral tuvo lugar el martes en Houston, la gran ciudad de Texas donde el afroamericano de 46 años creció y se convirtió en un ícono de la lucha contra el racismo y la violencia policial tras su muerte hace dos semanas durante su detención en Minneapolis. Fue una ceremonia emotiva con una fuerte impronta política.

Con el enviado especial de RFI a Houston, Thomas Harms

En la comunidad afroamericana, no hay una buena ceremonia sin música góspel. Así que el tributo a George Floyd comenzó con una serie de homilías cantadas.

Las canciones fueron seguidas de palabras más políticas y una acusación de Al Green, el demócrata que representa a Texas en la Cámara de Representantes: "Su crimen fue nacer negro. Porque este país aún no se ha reconciliado con nosotros. Sobrevivimos a la esclavitud, pero aún no nos hemos reconciliado. Sobrevivimos a la segregación, pero aún no nos hemos reconciliado. Todos los días somos discriminados porque no nos hemos reconciliado. Es hora de que alguien en la cima del Estado diga que es su prioridad reconciliar a los negros con Estados Unidos”.

"Justicia"

Luego, cuando el reverendo y defensor de los derechos civiles, Al Sharpton, habló, la multitud gritó y aplaudió: "Habrá justicia para George Floyd. La historia no puede terminar así; y aunque hoy te enterremos, el movimiento no morirá hasta que haya justicia. Ve, descansa ahora, ve a "mamá" ahora, vamos a pelear, vamos a luchar... ".

La emoción era también palpable entre los allegados a George Floyd. Su hermano y su sobrina lo repiten: "Ahora que llegamos a este punto, las leyes tienen que cambiar. No puede haber muerto en vano”.

Joe Biden, candidato de la comunidad negra, canaliza la frustración

Otra intervención digna de mención fue la de Joe Biden, el candidato presidencial demócrata, que estaba en Houston para visitar a la familia de George Floyd. "Ha llegado el momento de la justicia racial en Estados Unidos", dijo Biden en un vídeo emitido durante el funeral.

"Demasiados niños negros estadounidenses han tenido que hacerse la misma pregunta durante generaciones: ¿Por qué? ¿Por qué se fue papá?”, se preguntó dijo Biden en su mensaje de video. El candidato demócrata está cerca de la comunidad negra. Es gracias a ella que ganó las primarias. Y es una persona empática. "Joe Biden vino aquí para entregar un mensaje, primero humano, luego político", sostiene Celia Belin, investigadora asociada del Instituto Brooking. “Su campaña está en un punto de inflexión. Debido a esta tragedia, el movimiento juvenil progresista ha tomado las calles, declarando su rabia contra la violencia policial, pero al mismo tiempo, también demuestra la incompetencia de la administración Trump y sugiere que otro liderazgo habría tomado mejores decisiones en un momento de crisis como éste. Y esto es lo que Joe Biden viene a encarnar en este funeral”. El nominado demócrata va a intentar convertirse en el portavoz de las demandas de los afroamericanos.

El día del funeral de Floyd, Donald Trump tuiteó en defensa de la policía. Acusa a los demócratas de querer desmantelar las fuerzas del orden.

Finalmente, después de más de cuatro horas de misa, Houston se despidión del hombre con un funeral único, casi de Estado. Cientos de personas se alineaban al borde de la carretera para un último homenaje a George Floyd, llevado a su lugar de descanso final. No querían perderse este momento, como estas mujeres, acompañadas de sus hijos. Uno es afroamericano, el otro es hispano: "Podemos transmitir nuestras condolencias a la familia de George Floyd”. "Es lo menos que podemos hacer", dijo el otro. “Ya que no pudimos ir a la iglesia, estamos presentando nuestros respetos estando aquí. Queremos ser parte de la historia, rendirle homenaje a su paso”, añadió.

Todas las comunidades presentes

En los 27 kilómetros que separan la iglesia del cementerio, muchos grupos de personas, a menudo con sus hijos, esperaban con sus teléfonos móviles en la mano para inmortalizar el momento. El último kilómetro estaba bloqueado a todo el tráfico. Grupos de personas anónimas caminaban hacia la multitud detrás de las barreras. Gente de todo Houston, de todas las comunidades.

Finalmente, llegó la procesión, encabezada por el ataúd dorado de George Floyd en un carruaje tirado por dos caballos blancos. Cuando pasaba, todos gritaban o levantaban el puño. Como dijo Elizabeth: "Siento que este es un momento histórico para un cambio significativo y es importante para la familia saber que hay personas que los apoyan".

Después de dos días de homenajes en el pueblo donde creció, George Floyd ahora descansa al lado de su madre.

