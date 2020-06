HBO Max retira "Lo que el viento se llevó" tras protestas contra el racismo

La película fue retirada de la plataforma de streaming HBO Max el martes, en momentos en que masivas protestas contra el racismo y la brutalidad policial llevan a las cadenas de televisión a revisar el contenido que ofrecen.

La cinta "Lo que el viento se llevó" sobre la Guerra Civil estadounidense, ganadora de varios premios Óscar y estrenada en 1939, sigue siendo una de las películas de mayor recaudación de todos los tiempos si se hacen los respectivos ajustes por inflación, pero su presentación de esclavos conformes y héroes dueños de esclavos ha generado críticas.

"'Lo que el viento se llevó' es un producto de su tiempo y contiene algunos de los prejuicios étnicos y raciales que, desafortunadamente, han sido comunes en la sociedad estadounidense", dijo un portavoz de HBO Max.

"Estos señalamientos raciales estaban mal entonces y están mal hoy, y sentimos que mantener este título disponible sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable", añadió.

Una serie de manifestaciones han ocurrido en Estados Unidos tras la muerte el 25 de mayo del afroestadounidense George Floyd a manos de policías, en medio de llamados a reformas policiales y remoción de símbolos referentes al legado racista, entre los que se encuentran algunos monumentos.

El escritor de "12 años de esclavitud" John Ridley dijo en un editorial en el diario Los Angeles Times el lunes que "Lo que el viento se llevó" debía ser retirada porque "no solo se queda corta respecto a la representación" sino que ignora los horrores de la esclavitud y perpetúa "algunos de los más dolorosos estereotipos de la gente de color".

El filme volverá a estar disponible en la recién lanzada plataforma de streaming más adelante, junto a una discusión de su contexto histórico, dijo la compañía.

Pero no se le harán ediciones, "porque hacerlo sería como decir que estos prejuicios nunca existieron".

"Si vamos a crear un futuro más justo, equitativo e inclusivo, debemos primero reconocer y entender nuestra historia".

También este martes fue cancelada la serie "Cops" por Paramount Network. El show ha seguido a oficiales estadounidenses en acción durante más de tres décadas, pero ha sido señalado de intentar mostrar de forma más glamorosa algunos aspectos del patrullaje y de distorsionar asuntos relacionados con la raza.

Diccionario de referencia cambia definición del racismo

El impacto de las protestas contra el racismo también llegó al diccionario de referencia estadounidense. El Merriam-Webster va a modificar su definición de la palabra racismo siguiendo la sugerencia de una joven negra, que quiere que la misma refleje mejor la influencia del fenómeno sobre las poblaciones afectadas.

Recientemente egresada de la universidad de Drake (Iowa), Kennedy Mitchum contactó a la institución -que publica sus diccionarios desde 1847- para sugerirles una actualización.

"Les dije que deben incluir el hecho de que un grupo de gente es objeto de una opresión sistemática. Eso no es simplemente: no me gusta alguien", explicó la joven a la cadena local KMOV.

El responsable editorial de Merriam-Webster, Peter Sokolowski, confirmó que la definición será modificada tras el intercambio con Mitchum.

El responsable recordó que la segunda de tres definiciones de la palabra racismo ya se refiere a ese concepto "y lo haremos aún más claro en nuestra próxima versión".

En la versión actual de la segunda definición, el racismo es "una doctrina o programa político basado en el racismo y diseñado para ejecutar sus principios" o "un sistema político o social fundado en el racismo".

Uno de los responsables editoriales del diccionario indicó a la joven que las definiciones de otras palabras "vinculadas al racismo o con connotación racial" iban a ser actualizadas, sin precisar cuáles.

"Nos disculpamos por los daños que hayamos causado por no hacerlo antes", escribió el responsable, según un mensaje publicado por la universidad de Drake y retuiteado por Mitchum.

