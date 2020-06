Chile: renuncia ministro de Salud por el fracaso de su estrategia contra el coronavirus

via REUTERS - Chile Presidency

El ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich renunció este sábado a su cargo en momentos en que se ha disparado el número de personas contagiadas por el coronavirus. Su estrategia para combatir la pandemia ha sido un fracaso. Fue remplazado por el expresidente del Colegio Médico, Enrique Paris.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se despidió de su colaborador Mañalich con un mensaje formal en el que le agradeció "su compromiso y entrega total para proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas". Pero no es seguro que lo chilenos tengan la misma apreciación sobre esa entrega. La estrategia de ahora ex ministro de Salud ha sido un fracaso, no obstante que la pandemia llegó al país más tarde que en Europa, lo que daba tiempo para prepararse mejor a enfrentarla.

El mismo sábado que Jaime Mañalich renunció a su cargo se divulgaron las nuevas cifras de personas contagiadas por el coronavirus. Oficialmente hubo 6 509 nuevos casos y 231 fallecidos en tan solo 24 horas. El ex ministro declaró poco antes de su dimisión que el país enfrenta "el nivel más duro de la enfermedad".

El 3 de marzo pasado se reportó en Chile el primer caso de persona contagiada por la enfermedad. En un primer momento el entonces ministro de salud aseguró que el país estaba preparado para enfrentar la situación. Ordenó una cuarentena selectiva en distintos barrios de la capital, Santiago. Su estrategia parecía funcionar, sobre todo en los barrios donde viven las familias con mayores recursos. Esa estrategia comenzó a agrietarse cuando comenzaron a multiplicarse los contagios entre las personas de los barrios pobres. Mañalich reconoció entonces que no tenía "conciencia de la magnitud del nivel de pobreza". Para entonces los contagios se habían disparado.

Días atrás, Rodrigo Cruz, médico virólogo que trabaja en Valparaíso, declaró al micrófono de RFI que la situación en los hospitales de la V región estaba llegando al borde del colapso. Las cifras proporcionadas por las autoridades chilenas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmarían ese diagnóstico. El departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud de Chile reportó más de 5 000 muertes, es decir 60% más que las cifras oficiales. La divergencia sobre el manejo de datos obedece, según la subsecretaria de Salud, a una metodología distinta en el conteo. Las cifras proporcionadas a la OMS incluyen los datos de decesos por el coronavirus confirmados as1 como los de los sospechosos. Los oficiales sólo incluyen los casos confirmados.

El presidente Piñera hace frente a una crisis inédita. Hace apenas 9 días designó tres nuevos ministros, y el martes pasado tuvo que desprenderse de la ministra de la Mujer, Macarena Santelices, quien duro apenas un mes en el cargo. La crisis social que emergió en octubre pasado, reflejada en las multitudinarias protestas de la población que exigen un cambio del modelo económico ultra liberal, no se ha cerrado. Simplemente se vio obligada a hacer una pausa por causa de la pandemia.

Miguel Antileo, Presidente del Sindicato Red Salud de la Universidad Católica de Chile dijo a RFI que la salida del ex ministro Mañalich era una demanda de amplios sectores, y que pese a los reiterados llamados del sindicato para que se proteja la vida de los trabajadores del sector salud su demanda no ha sido atendida. "Hoy somos uno de los hospitales privados con más trabajadores contagiados", apuntó. A propósito del pronóstico del ex ministro de que la situación de crisis puede tensarse más en los días y semanas que vienen, Antileo afirmó "así como va la situación sí compartimos que puede ser más complicado".

