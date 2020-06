ONU: ¿Otros dos países americanos en el Consejo de Seguridad?

Los diplomáticos regresan a la sede de las Naciones Unidas este miércoles después de varias semanas de ausencia debido a la pandemia de coronavirus. Tendrán que elegir a los cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Dos países de América podrían unirse al club este año: México y Canadá.

Por Marie Normand

"Sentarse en el Consejo de Seguridad es un gran desafío. Significa participar durante dos años en todas las decisiones que este órgano decisorio adopte sobre cuestiones de seguridad internacional. ¡No tienen un papel de extras! Todos los miembros de las Naciones Unidas quieren formar algún día parte del Consejo", enfatiza Alexandra Novosseloff, investigadora asociada del Centro Thucydide de la Universidad de París II y del Instituto Internacional de la Paz, un think tank con sede en Nueva York. “La única diferencia entre los miembros permanentes y los no permanentes es que estos últimos no tienen derecho de veto. Pero sus votos cuentan para los miembros permanentes porque se necesitan nueve votos para aprobar un proyecto de resolución", añade. "Los Estados que apoyan a determinado miembro permanente pueden, por lo tanto, pesar en la dinámica dentro del Consejo".

Para presentarse a este puesto, los países candidatos llevan adelante, con años de antelación, una campaña meticulosa. "Es necesario mostrar qué temas van a defender, cuál es la implicación en el sistema de la ONU, a favor del multilateralismo, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional", explica Alexandra Novosseloff.

Covid-19: ¿qué impacto en el voto?

El tramo final de esta campaña fue inevitablemente interrumpido por Covid-19. Imposible, debido a las estrictas reglas de distanciamiento social, de hacer lobby en los pasillos de las Naciones Unidas en Nueva York en las últimas semanas. La votación en sí, a partir de este miércoles 17 de junio, se celebrará sin sesión plenaria. A cada país se le ha dado un horario para votar. Alexandra Novosseloff cree, sin embargo, que esto tendrá poco impacto en los resultados: cada país probablemente ya había hecho su elección antes de la crisis sanitaria, y la campaña continúa en las redes sociales. El ex diplomático canadiense Ferry de Kerckhove es más matizado: "Se lleva a cabo una campaña hasta el último momento. Probablemente es algo que molestó a los embajadores de la ONU que tienen mucha habilidad en el trato con las personas. Dicho esto, debe haber sido perjudicial para todos los candidatos".

Convencer a otros 128 Estados del interés de su candidatura - una mayoría de dos tercios en la Asamblea General de las Naciones Unidas - es necesariamente más fácil cuando se es el único candidato de su bloque regional. En Asia, por ejemplo, India no tiene competidores. Tampoco México: ha convencido a los 33 países de América Latina y el Caribe. A pesar de haber girado a la izquierda en 2018, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, el país se destaca por la continuidad de su posicionamiento en la escena internacional, señala Laurent Faret. "México busca una posición de liderazgo en América Latina, con la particularidad de ser la interfaz entre América del Norte y América del Sur. Es evidente que América Latina no está unida, pero está bastante alineada en una serie de principios, como la no intervención, la cooperación para el desarrollo y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos. Esta línea internacionalista mexicana está bastante bien identificada en América Latina", explica el profesor de geografía de la Universidad de París, actualmente adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de la Ciudad de México.

México, con la certeza de obtener un asiento

Si es elegido, México se sentará en el Consejo por quinta vez. El país gana cierta visibilidad en la escena internacional. Sin embargo, el nuevo presidente mexicano ha mostrado cierto desinterés por los asuntos internacionales. No ha viajado al extranjero desde que llegó al poder, recuerda Laurent Faret. Para él, Andrés Manuel López Obrador "espera sobre todo un beneficio en términos de política interna. Esto le permite aparecer como un influyente jefe de Estado", explica. “Pero este posible estatus de miembro no permanente está lejos de ser un tema de preocupación para los mexicanos, no está en las portadas de los periódicos", apunta.

México ha sido la fuerza impulsora de varias reformas en el funcionamiento de las Naciones Unidas, incluso en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, su margen de maniobra seguirá siendo limitado en relación con su gran vecino, los Estados Unidos. "Cualquier iniciativa que vaya en contra de los intereses estadounidenses abre la puerta a represalias. Por el momento, los dos presidentes se han mantenido en una relación mutua no agresiva. Es posible que en cualquier asunto internacional, la posición de México tenga en cuenta estas posibles repercusiones", dice Laurent Faret.

Canadá compite con otros dos candidatos fuertes

México apoya la candidatura de otro país del continente americano, Canadá, que intenta volver al Consejo de Seguridad después de 20 años de ausencia y un fracaso hace 10 años. El país forma parte de un grupo heterogéneo que incluye Europa occidental, Israel y Australia. El 10 de junio, el Ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, describió en RFI los puntos sobresalientes de su país para lograr este asiento. Pero este año Canadá se enfrenta a dos candidatos muy fuertes: Noruega e Irlanda. Tres candidatos para dos asientos. Una seria competencia para Canadá, "en particular debido a la participación de los otros dos países en el mantenimiento de la paz", señala la investigadora Alexandra Novosseloff. "Irlanda es uno de los contribuyentes de más larga data y Noruega tiene importantes medios financieros para apoyar muchos programas. Va a estar muy apretado".

El historial de estos dos países también es mejor en lo que respecta a la asistencia oficial para el desarrollo. La ONU recomienda gastar el 0,7% de su ingreso nacional bruto, un objetivo que Canadá está lejos de cumplir. "Todavía estamos atrasados, en un 0.27%. Nuestro historial en materia de ayuda exterior es lamentable, y ese es sin duda su punto más negativo", reconoce el ex embajador Ferry de Kerckhove, que dirigió la infructuosa campaña del Canadá para obtener el puesto no permanente en 2010.

"Empezamos tarde"

También señala que Canadá ha sufrido algún retraso. "Empezamos la campaña en 2016. Irlanda comenzó ya en 2005 y Noruega en 2007, lo que da a estos dos países una gran ventaja sobre nosotros en términos de intercambio de votos, es decir, asegurar el voto de un país a cambio de nuestro voto en otro. Además, no pasó mucho entre 2016 y 2018”. Un retraso que Ferry de Kerckhove atribuye sobre todo a las tormentosas relaciones con los Estados Unidos: "El 90% de las energías han sido dirigidas al esfuerzo de renegociar el TLCAN. Pero también creo que había un exceso de confianza por parte del equipo en torno al primer ministro Trudeau”.

Falta trabajo de campo, según él, de enviados especiales en todo el mundo, especialmente en África, una gran reserva de votos en la ONU. “En los últimos meses, Justin Trudeau se ha metido de lleno en la campaña y ha sido capaz de recuperarse un poco", dice. “Pero Irlanda y Noruega ya estaban muy bien situados. En 1998, tuvimos 54 de los 54 votos africanos, no estoy seguro de que tengamos el mismo resultado hoy", añade.

El ex diplomático señala, sin embargo, "la fuerza del equipo de Nueva York" y la calidad del trabajo del embajador del Canadá ante las Naciones Unidas. "Tal vez se logre de todos modos. Es como la ruleta rusa. Todo depende de la primera ronda y de a qué país irán los votos si hay una segunda ronda. Soy de todos un poco escéptico", admite.

La otra batalla por un puesto no permanente en el Consejo tendrá lugar en África. Dos países están en carrera: Kenia y Yibuti. Hasta ahora, Yibuti sólo ha sido miembro del Consejo una vez, en 1993, en comparación con dos veces para Kenia, en 1977 y 1997.

