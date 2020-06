Racismo: Aunt Jemima y Uncle Ben’s desaparecerán de los supermercados

Dos caras de célebres productos alimenticios serán retirados de circulación: las empresas que los fabrican aseguran que buscan de este modo dejar de perpetuar los "estereotipos raciales" de afroamericanos a través de sus artículos.

Aunt Jemima, una icónica mujer negra que desde hace más de 130 años es el emblema de las botellas de jarabe de arce y de mezcla para panqueques de Quaker Oats en las estanterías estadounidenses, perpetúa los "estereotipos raciales" y desaparecerá a fines de año, anunció la empresa.

"Reconocemos que los orígenes de Aunt Jemima se basan en un estereotipo racial", anunció la marca, que forma parte del grupo PepsiCo, en un comunicado.

La imagen y el nombre de Aunt Jemima, una mujer de piel oscura con una sonrisa brillante, evocan el sur de Estados Unidos y, por asociación, su pasado de esclavitud, segregación y permanencia de las discriminaciones de que es objeto la minoría negra.

La imagen, que ha evolucionado con el tiempo "pero no lo suficiente", reconoce Quaker Oats, desaparecerá de todos los envases durante el último trimestre del año y la compañía también cambiará rápidamente el nombre.

Aunt Jemima no es un caso aislado, Uncle Ben’s correrá la misma suerte. Mars, otro gigante mundial de la alimentación, reconoció en una declaración "que ha llegado el momento de evolucionar la marca de Uncle Ben’s, incluyendo su identidad visual, y eso es lo que vamos a hacer".

Pero Mars fue menos preciso sobre lo que pretendía hacer con su marca de arroz y no prometió abandonar la imagen. "No sabemos exactamente cuáles serán los cambios en este momento y no sabemos cuál es el calendario, pero estamos evaluando todas las posibilidades", decía el comunicado.

La imagen de Uncle Ben's, que muestra a un hombre negro sonriente vestido con traje y moño, evoca para muchos las plantaciones de algodón o de arroz que, explotadas sólo gracias a los esclavos, hicieron la riqueza del sur y desencadenaron una sangrienta guerra civil para tratar de preservar este sistema a toda costa.

“BLM washing”

Desde hace más de un mes y tras el homicidio de George Floyd, en los Estados Unidos se vienen produciendo manifestaciones masivas en las que se denuncia la violencia policial contra los afroamericanos y, más en general, el racismo y el legado de cientos de años de esclavitud.

Ante la presión de la calle y de las redes, el país - y sus corporaciones - se han visto inmersos en una vasta introspección sobre el lugar de la población afroamericana en la sociedad y la denuncia de un racismo sistémico que los golpea y perpetúa las desigualdades.

Estas posiciones se consideran a veces hipócritas y oportunistas hasta el punto de crear la expresión "BLM washing" (limpieza Black Lives Matter) , siguiendo el ejemplo del “green washing” (Lavado verde), que se refiere a las estrategias corporativas que pretenden limpiar su imagen con anuncios efectistas contra el calentamiento global o proteger el medio ambiente.

Por lo pronto, Aunt Jemima anunció la entrega de 5 millones de dólares para iniciativas de minorías afroamericanas.

En cuanto a Mars, el grupo subraya en su comunicado que "el racismo no tiene cabida en la sociedad" y promete combatirlo en todo el mundo. "Estamos junto y en solidaridad con la comunidad negra, nuestros asociados (empleados) y nuestros socios en la lucha por la justicia social", asegura la compañía.

