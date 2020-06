Covid-19: preocupación por la multiplicación de casos en California

Estados Unidos registró 38.000 nuevos casos de Covid-19 sólo el miércoles, un récord en el país. Como en Texas, Arizona o Florida, la situación es preocupante en California. Las nuevas infecciones subieron un 69% a principios de semana y ningún condado del país tiene tantos casos positivos como Los Ángeles.

Con el corresponsal de RFI en Los Ángeles, Loïc Pialat

Long Beach está casi vacía. No hay nadie al menos a 20 metros de Stephanie. La joven no quiere quitarse la mascarilla, sin embargo. Entre el martes y el miércoles, California registró más de 7.000 nuevos casos de coronavirus. Es un récord de 24 horas. “Mucha gente va a la playa, especialmente los fines de semana", explica Stephanie. “No sabemos qué tipo de gérmenes quedan. Creo que habrá muchos casos. Da miedo”, asegura.

Andrew también está asustado. Así que aunque es poco práctico, mantiene la mascarilla puesta durante su paseo en bicicleta por la playa. El condado de Los Ángeles es el hogar de más de la mitad de los 5.800 muertos de California. “Seguimos reabriendo la economía a medida que se reportan más y más casos", dice este estudiante. “Como resultado, estoy un poco más preocupado", dice.

Los funcionarios advirtieron que la reapertura de la economía probablemente iría acompañada de un aumento de nuevos casos. Es posible que no hayan previsto tal aumento. “No creo que los números actuales sean normales", dijo Timothy Brewer, profesor de epidemiología de la Universidad de UCLA. “Son preocupantes. En primer lugar, porque los casos nunca han bajado, pero también porque en los últimos días, especialmente en el condado de Los Ángeles, las hospitalizaciones han empezado a aumentar de nuevo”, advierte.

En California, como en otros lugares, la lucha contra el coronavirus se basa en la detección. El gobernador Gavin Newsom dice que su estado puede hacer pruebas a 100.000 personas al día.

Biden critica la gestión del estado de Donald Trump.

Las infecciones están claramente en aumento en más de la mitad del país, principalmente en el sur y el oeste. Sólo el miércoles se registraron unos 40.000 casos y hubo más de 122.000 muertes en el país.

El Presidente de los Estados Unidos parece no aceptar la situación: volvió a atribuir el aumento al incremento de las pruebas en el país. Una posición denunciada por su oponente demócrata, Joe Biden, que habló ante un público muy restringido por el coronavirus el jueves en Pennsylvania. "El número de casos está aumentando en 29 estados. Vamos a enfrentarnos a esto durante mucho tiempo, Trump no puede evacuarlo", dijo. “No puede bajar la curva para que coincida con sus deseos políticos. No ocurrirán milagros. Vamos a tener que responder como estadounidenses, todos juntos, y hacer lo que hay que hacer: cosas simples y cosas más difíciles, proteger a nuestras familias para reabrir la economía, y finalmente dejar atrás esta pandemia. Y desafortunadamente, tendremos que hacerlo en ausencia de un líder responsable en la Casa Blanca. El presidente quiere que creamos que tenemos que elegir entre la economía y la salud pública. Es increíble, pero aún no ha entendido el principio más simple de esta crisis: para volver a encarrilar la economía, tenemos que controlar el virus. Es como un niño. No puede creer lo que le está pasando. ¡Todas sus quejas y su autocompasión! Pero esta pandemia no está cayendo sobre él, está cayendo sobre todos nosotros. Y su trabajo no es quejarse de ello, sino hacer algo al respecto, ¡dirigir!”.

