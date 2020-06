‘No se trata de la historia; acá se está debatiendo el presente’

La remoción de la estatua del ex presidente Theodore Roosevelt en Nueva York se suma a la lista cada vez más larga de representaciones de próceres retiradas por las autoridades o vandalizadas impulsadas por el movimiento antirracista. Desde Manhattan, RFI conversó con quienes están a favor y en contra de la permanencia de estas estatuas.

Las protestas a nivel nacional desencadenadas por el asesinato de George Floyd no solamente resultaron en múltiples reformas policiales sino también en una reevaluación por parte de la sociedad de las reliquias del pasado y su significado actual. A la fecha, en unas 22 ciudades se quitaron monumentos con connotaciones racistas ya sea por la fuerza durante manifestaciones o legalmente con el visto bueno de las autoridades.

En Nueva York, El museo de historia natural decidió que, en breve, removerá la estatua de Theodore Roosevelt que hasta antes de la pandemia recibía a turistas y neoyorquinos en la entrada principal de esta institución en el Upper West Side.

Desde 1940, el colosal monumento de más de tres metros de alto es un emblema de este Museo. La estatua presenta a un airoso Teddy Roosevelt montado a caballo, flanqueado, más abajo, por un africano y un indígena, que van a pie y con una actitud servil con respecto a Roosevelt, el Presidente 26 de Estados Unidos.

La obra no esta en sintonía con los valores del Museo, afirmó su directora en un comunicado.

La decisión de sacarla está generando polémica entre la gente que se reúne al pie de la estatua para sacarle fotos:

“Creo que esta estatua perpetúa la idea de Teddy Roosevelt como un personaje caucásico y educado que ejerce dominación sobre estos seres primitivos que tiene al costado. Me parece que no es correcto y verla me provoca disgusto”, opina una transeúnte.

Haciendo flamear una gigantesca bandera de Estados Unidos, William Joyce le dice a quien lo escuche, que él preferiría que la estatua permanezca donde está.

"Creo que deberíamos aprender del pasado, no borrarlo"

“Lo importante es cómo aprender de la historia, nosotros podemos no estar de acuerdo en lo que simboliza esta estatua pero si la quitamos y la tiran o la destruyen ya no hay historia, ya no queda nada. Si sentamos precedente sacando estatuas, ya no van a quedar estatuas en Francia, o en Roma; no va a quedar ningún emperador romano porque todos eran esclavistas, todos eran gente espantosa que hacía cosas terribles. Creo que deberíamos aprender del pasado, no borrarlo”, insiste.

“La tendrían que haber quitado hace muchísimo tiempo. Uno de los mayores problemas es cómo se ha presentado la historia al público: Los monumentos, las estatuas siempre han mostrado un solo lado”, estima Eric Foner, profesor de Historia en la Universidad de Columbia. “¿Cuántas estatuas de figuras históricas negras crees que hay en Estados Unidos? Hay un par, pero hay miles de estatuas de blancos, incluidos los líderes de la Confederación y casi ninguna de afroamericanos. Las estatuas son una representación del poder y son los blancos los que han disfrutado el poder en este país; entonces eligen a otros blancos y ahora muchos están desafiando eso; están diciendo no; si vamos a tener estatuas tienen que conmemorar a un espectro más amplio. No se trata de la historia; acá se está debatiendo el presente. Qué clase de sociedad queremos ser y cómo la representación de la historia se refleja en nuestra sociedad”, asegura el docente.

Por ahora, la estatua permanece bajo vigilancia policial y aún resta determinar la fecha exacta en que será quitada.

