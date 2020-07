‘Galo’, líder de los ‘repartidores antifascistas’ de Brasil

Aunque se volvieron esenciales durante la pandemia, los repartidores siguen siendo invisibles en la sociedad brasileña. En tres meses, Paulo Lima, apodado "Galo", se convirtió en el rostro de su lucha al crear el Movimiento de Repartidores Antifascistas. Este miércoles 1 de julio, los repartidores lanzaron su primera huelga nacional.

Por Sarah Cozzolino, corresponsal de RFI en Brasil

"Trabajar hambriento mientras llevas comida a la espalda es una tortura", dice Paulo Lima, apodado "Galo", contactado por WhatsApp. Durante el último año y medio, este residente de los suburbios de Sao Paulo ha estado viajando por la metrópoli para las mayores aplicaciones de entrega en Brasil: Uber Eats, iFood y Rappi. Mientras transporta langostas que "nunca podrá comer", oliendo los olores de los platos reservados a las clases medias y altas de São Paulo, Galo tiene hambre.

Entregadores de aplicativo, essenciais na pandemia, invisíveis na vida real.

Criador do Movimento dos Entregadores Antifascistas, Paulo Lima Galo vai às ruas defender democracia e reivindicar uma necessidade básica para os trabalhadores informais, a comida https://t.co/jmpPSDyblL — Luis Favre (@Blogdofavre) June 29, 2020

Según un estudio de la asociación Aliança Bike, los repartidores ganan una media de 992 reales (161 euros) al mes, trabajando doce horas al día. Son seis reales menos que el salario mínimo brasileño. Antes del brote de coronavirus, había unos cuatro millones de repartidores en motocicletas y bicicletas en el país. Para Galo, su lucha comienza con una exigencia básica: alimento y protección adaptada a la pandemia.

Desprotegidos

Todo comienza el día que cumple 31 años, el 21 de marzo. “El número de repartidores se triplicó durante la pandemia", explica, "por lo que el ritmo se está acelerando: cuanto menos ganas, más intentas repartir”. Aquel día, mientras hace una entrega en su motocicleta que no ha terminado de pagar, su neumático se pincha. No pudo terminar su entrega. Llamó a Uber para explicarle la situación y le aseguraron que no habría consecuencias. Al día siguiente, la aplicación lo tenía bloqueado. "Quería denunciar esta injusticia", concluye. Así es como publica un video que se vuelve viral. Lanza una petición, ahora firmada por 365.000 personas, para exigir kits de higiene contra el Covid-19 y comidas pagadas por las empresas de reparto. "Las aplicaciones empezaron a poner avisos que publicitaban que nos estaban protegiendo", recuerda, "pero yo nunca recibí nada".

Desde que hizo estas denuncias, Paulo Lima ha sido bloqueado por todas las aplicaciones para las que trabajaba. Al crear el "Movimiento de los Entregadores Antifascistas" también fue criticado por algunos de sus colegas. "Me enviaron a visitar Cuba", bromea. Explica que algunos de ellos se sintieron humillados por el hecho de que pidiera comida "porque todavía creen en el sueño que se les vendió: ser 'empresarios'". Otros son los votantes de Jair Bolsonaro, "porque hay muchos robos de motocicletas y el presidente prometió que les daría armas". Pero aunque la huelga anunciada este miércoles 1 de julio es oficialmente apolítica, es el primer movimiento de repartidores de esta magnitud en Brasil. "La epidemia ha sensibilizado a la gente que necesitaba escucharnos y vernos", dice Galo. Durante 24 horas, se pide a los usuarios que no hagan pedidos a través de sus aplicaciones, y a los repartidores que no acepten pedidos.

"La uberización nos quita nuestros derechos"

Galo no eligió ser un repartidor. De hecho, había prometido parar en 2012, antes de la llegada de las aplicaciones, después de varios accidentes graves de motocicleta. Pero después de varios trabajos, se encontró sin empleo en 2017, con una familia que alimentar. Así que volvió a los repartos. "Si la revolución industrial ha acabado con los empleos, la uberización nos está quitando nuestros derechos", dice Galo indignado. "La mayoría de las veces, hablamos con un robot. Y nos bloquean sin razón”, afirma.

¿Por qué los repartidores "antifascistas"? "Porque Brasil está pasando por un momento fascista. ¡Tenemos un fascista en el poder!”, enfatiza Paulo Lima. Dice estar disgustado por la actitud del gobierno brasileño durante la pandemia, por el presidente que desfila a caballo o se deja ver en motos de agua mientras el número de víctimas del coronavirus sigue aumentando. "Tengo la impresión de que cuando una persona mayor muere, este gobierno lo cuenta como una pensión menos que pagar", asegura.

Hoy en día, Galo se muestra hiperactivo en las redes sociales y en las calles. Participa en debates en línea, responde a entrevistas, marchas contra el gobierno. Le han ofrecido involucrarse en la política, pero no está interesado. "Somos un movimiento de emancipación de los trabajadores, hacemos política de calle con los puños cerrados", dice. Este "hijo del hip-hop", como se llama a sí mismo, se hizo políticamente consciente a una edad muy temprana por "salir con los grandes que rapeaban y pusieron en mis manos los libros de Alex Haley y Malcolm X", recuerda. Compara este movimiento de repartidores con un árbol baobab, que crece lentamente. "Lo que importa es el camino, no el tiempo que tome”, concluye.

