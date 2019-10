"La ofensiva turca en Siria tendrá terribles consecuencias para los civiles"

Turquía inició este miércoles su anunciada operación militar en el norte de Siria para desalojar a las milicias kurdas. Pero la iniciativa despierta inquietud en la comunidad internacional que teme una desestabilización regional y un peligro para la lucha contra los yihadistas. Ankara busca crear una "zona de seguridad" para separar la frontera turca de las posiciones de las las milicias kurdas YPG que Turquía considera "terroristas".Entrevista con Gabriel Garroum, investigador del departamento de estudios de la Guerra, en el King’s College de Londres.

RFI El anuncio de Trump de retirar sus tropas de Siria, ¿es una sorpresa?

Gabriel GarroumSe esperaba que en algún momento Estados Unidos retirara sus tropas. Algunos analista consideran que es una sorpresa que hayan abandonado las fuerzas kurdas en el norte de Siria, pero era de esperar, en el sentido de que permite a Turquía llevar a cabo un acto, a sus ojos esencial para su seguridad. Es la típica “traición” desde el punto de vista internacional de los aliados sobre el terreno, es algo que ha sucedido permanentemente y en este caso no es una novedad. Lo que ocurre es que puede tener consecuencias de gran alcande tanto en Siria como en la región.

¿Qué tipo de consecuencias?

Para empezar, habrá que ver hasta que punto las fuerzas kurdas ofrecen resistencia y el tipo de batalla que se libre en el norte de Siria. Presumiblemente habrá resistencia y por lo tanto efectos sobre la población local que es una zona que ya sufrió toda la violencia del Estado Islámico y posteriormente se estabilizó. Como mínimo habrá consecuencias terribles sobre la población. Si Turquía es capaz de establecer la zona de seguridad, habrá que ver que hace con ella, si realmente lo que quiere es expulsar las milicias kurdas de la frontera, o si aparte de eso quiere reubicar millones de refugiados del territorio turco al territorio sirio. El caso de Afrin por ejemplo, nos da una idea de la dirección en que van las cosas. Habrá que ver si hay cambios de ingeniería demográfica.

Otra interrogante concierne el Estado islámico, que no estaría completamente destruido. ¿Esta retirada podría ser un oportunidad para que los yihadistas se reestructuren?

Claro, la estabilidad que parece haber desde la derrota territorial del EI, es una estabilidad ficticia, terriblemente frágil. Cualquier cambio sobre el terreno puede permitir a estas células -que no tienen control territorial, pero si pueden tener capacidad organizativa- restablecer sus actividades.Tal vez no controlando un territorio, pero sí desde el punto de vista de volver a la estrategia de la insurgencia. Por otro lado está la duda sobre las cárceles donde hay presos militantes o ex militantes del Estado Islámico y sus familias. ¿Quién se va a hacer cargo de ellos, Turquía? Creo que como mínimo se abre una ventana de oportunidad en este caos.

¿Estados Unidos, Francia o Reino Unido pueden oponerse, al menos abiertamente, a un miembro de la OTAN, como es Turquía.

Es el caso típico de alianzas fluidas en el caso de Oriente Medio y concretamente de Siria. Son alianzas pragmáticas, sobre el terreno, en momentos determinados. Que parecen grandes esquemas pero que a la hora de la verdad son terriblemente volátiles y vulnerables a cambios sobre el terreno. Del mismo modo que las facciones kurdas, en algunos casos han luchado en contra del régimen de Damasco, y en algunos casos han sido aliados; en esta situación es lo mismo. Lo que sucede es que con los Estados Unidos tan involucrado en esta lucha, dio la sensación de algo más estable. Estados Unidos considerada que ahora, el Estado Islámico no está activo como antes y que ahora toca otro tipo de aproximación.

¿Qué se sabe sobre esta zona de seguridad que quiere imponer Turquía?

A largo plazo, si Turquía establece una zona de seguridad e instala algunos millones de refugiados allí, habrá que ver el estatuto de esa zona. Técnicamente las zonas de seguridad son transitorias, coyunturales, de acuerdo a requisitos humanitarios etc. En este caso vemos no solo una incursión securitaria para expulsar una milicia que es una amenaza para el estado turco, pero también desde un punto de vista de gobernanza. Desde Afrin en el noroeste, hasta la punta noreste de Siria puede estar controlada por Turquía y milicias afines. Habrá que ver si esta zona se consolida como territorio turco, o si en algún momento se reincorpora al estado Sirio, aunque hay dudas a largo plazo.