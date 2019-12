Máxima autoridad judicial francesa valida la extradición del expolicía Mario Sandoval

El Consejo de Estado francés, confirmó este miércoles la extradición a Argentina del expolicía Mario Sandoval, acusado de la desaparición de Hernán Abriata, estudiante de arquitectura durante la dictadura. La víctima estuvo recluida en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de tortura de la dictadura argentina (1976-1983), donde desaparecieron unas 5.000 personas.

La máxima jurisdicción administrativa francesa estimó que el decreto de extradición, firmado por el gobierno francés el 21 de agosto de 2018, es legal y que Sandoval podrá tener un "juicio justo" en Argentina.

Argentina reclama desde 2012 la extradición de este expolicía para que responda ante la justicia de ese país por el presunto secuestro y desaparición del estudiante Hernán Abriata ocurrida en octubre de 1976.

Sandoval es acusado de haber participado en más de 500 casos de asesinatos, torturas y secuestros, durante la dictadura, entre ellos la detención y la desaparición de Abriata, arrestado en la casa de sus padres en Buenos Aires el 30 de octubre de 1976. Sandoval de 64 años está en libertad bajo control judicial.

Sophie Thonon, la abogada del estado argentino comentó a RFI esta decisión.

"Ahora tenemos un decreto de extradición que es una decisión definitiva, Sandoval no puede, ante ninguna jurisdicción francesa, presentar un recurso. Lo que ahora va a ocurrir es que se hará todo lo posible para que la extradición se haga efectiva cuanto antes, detener a Sandoval y ponerlo en un avión. Sandoval puede presentar un recurso ante la Corte Europea de Defensa de los Derechos Humanos, que no es un recurso suspensivo. Después la corte puede decidir si lo es o nó. Diría que es el epílogo respecto a recursos ante la justicia francesa, no hay otra posibilidad, el decreto de extradición ya es definitivo y se va a ejecutar."

La abogada Sophie Thonon comentó a RFI que "esa decisión que, por supuesto, la justicia argentina, todos los organismos de derechos humanos y sobre todo la familia de la víctima, estaban esperando. La madre de la persona desaparecida: Hernán Abriata, Beatriz, es una mujer que tiene 92 años. Pienso que esa mujer está sobreviviendo, esperando la venida de Sandoval a la Argentina, para realizar todo el trabajo de justicia, si es posible ubicar el cuerpo de su hijo y saber lo que pasó. Lo que yo lamento y lamentaré, siempre es el tiempo que llevó esto."