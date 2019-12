Inhabilitan por cinco años al exministro del Interior de Piñera

El Senado de Chile aprobó en la noche del miércoles una acusación constitucional contra el exministro de Interior de Chile Andrés Chadwick y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante cinco años por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos ocurridas al inicio de la crisis social.

Con Justine Fontaine, corresponsal de RFI en Santiago

Con 23 votos a favor y 18 en contra, y con aplausos, el Senado chileno aprobó el miércoles definitivamente la acusación constitucional en contra del ex ministro de Interior Andrés Chadwick. El ex brazo derecho del presidente Sebastián Piñera, quien también es su primo, lamentó el resultado de la votación.

Chadwick deploró la decisión del Senado.“Es injusta, infundada y politizada. Jamás, ni deliberadamente o no deliberadamente he adoptado una medida o he omitido una medida con el propósito que se pueda abusar de los derechos humanos de ninguna persona”, declaró.

Asimismo lamentó las 24 muertes que causó la revuelta, los heridos y los abusados por las fuerzas de seguridad durante las protestas que claman por un país más justo.

Desde el inicio del estallido social en Chile a mediados de octubre, se han registrado más de 3.500 personas heridas por la policía o los militares, y varios muertos.

El ex ministro, quien tuvo que dejar el gobierno a fines de octubre, en pleno movimiento social, quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 5 años.

Piñera calificó a Chadwick como "un gran servidor público, con sólidos valores y una inmensa vocación de servicio por los demás. Y lo más importante, un hombre honesto y generoso y una persona íntegra y buena".

"Andrés: gracias, muchas gracias!", agregó el mandatario derechista que también enfrenta una acusación en el Congreso.

Los manifestantes y la oposición de izquierda lo responsabilizan por las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares y Carabineros de Chile desde el inicio del movimiento social, entre ellas graves lesiones oculares, acusaciones de violencia sexual y tortura, y varias muertes de manifestantes.

Amnistía Internacional incluso ha denunciado “ataques generalizados” en contra de civiles.