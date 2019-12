Los indígenas aprueban la construcción del Tren Maya mexicano

Según el gobierno mexicano las comunidades indígenas y unos 84 municipios del sureste de México votaron a favor de construir un tren que atravesará es región. Ambientalistas y organizaciones de derechos humanos cuestionan por los potenciales perjuicios del llamado "tren maya".

Anuncios Lee mas

De nuestro corresponsal en México

Los habitantes de la Península de Yucatán y de las comunidades indígenas ubicadas en los cinco estados de la región sudeste de México participaron este fin de semana en una consulta sobre el Tren Maya. Y según el gobierno, se pronunciaron con un rotundo sí a la construcción de este megaproyecto.

Durante las quince asambleas consultivas que se llevaron a cabo este fin de semana, las comunidades indígenas respaldaron ampliamente el proyecto de construcción del Tren Maya. Más de 100.000 habitantes de los municipios por donde debería pasar el tren participaron en la consulta que era pública y vinculante. El 92% se pronunció a favor de la construcción, lo que no significa que no existan voces críticas a este proyecto por el cual aún no se hizo un estudio de impacto ambiental, social y económico.

De todas maneras, esta aprobación contundente es un éxito para el presidente López Obrador ya que estaba en juego uno de los proyectos estrellas de infraestructura que lanzó a principios de su mandato. Con el Tren Maya, pretende hacer despegar el desarrollo de una región que siempre ha sido abandonada.

La ruta del Tren Maya incluye importantes destinos turísticos mexicanos como la llamada Riviera Maya, donde se ubican Cancún y Playa del Carmen, y destacados centros arqueológicos como Palenque y Chichén Itzá.

Las primeras licitaciones se harán en enero próximo y las obras se iniciarían en marzo o abril, comenzando por un primer tramo de 800 de los 1500 kilómetros totales que recorrerá el tren a partir del 2023 o 2024.

La financiación de la obra fue estimada en más de 6 mil millones de dólares. El gobierno mexicano anunció que dispone ya de la mitad de la inversión que, prometió, saldrá en su totalidad del presupuesto público.