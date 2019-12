La fiscalía boliviana ordena la detención de Evo Morales

El expresidente boliviano Evo Morales, refugiado en Argentina, asegura que no le asusta la orden de detención y la califica de "injusta, ilegal e inconstitucional". La fiscalía abrió una investigación por los delitos de "sedición y terrorismo", tras una denuncia del actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

El proceso contra Morales se basa en un audio que reveló el propio Murillo en el que supuestamente se oye la voz del expresidente dando instrucciones al cocalero Faustino Yucra. El objetivo era presuntamente bloquear la entrada de alimentos en las principales ciudades bolivianas durante las protestas que sucedieron a su dimisión el 10 de noviembre pasado y que terminó con su exilio y con la subida al poder de un gobierno interino, encabezado por Jeanine Áñez.

“Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, se escucha decir a un hombre en el audio. Según la denuncia de Murillo, ese audio es de Morales, quien en ese momento se encontraba en México, primera parada tras salir de Bolivia.

A través de las redes sociales, Morales de 60 años, afirmó que no teme a la orden de la fiscalía y volvió a reiterar que el audio es un montaje. "A 14 años de nuestra revolución, el 'mejor regalo' que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana", tuiteó el exmandatario aymara.

"La intención de las fuerzas que derrocaron a Evo Morales no es sólo eliminarlo de la competencia electoral del año próximo, sino también eliminarlo para otros años, incluso hay sectores que quieren la proscripción del Movimiento al Socialismo como partido", explica a RFI el politólogo Fernando Mayorga de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba.

El gobierno de Áñez anunció que habrá elecciones, aunque de momento no hay fecha. El Movimiento al Socialismo (MAS) aún no tiene candidatos, pero Morales había sido nombrado como jefe de campaña y no escondía su intención de volver a Bolivia. Sin embargo, esta orden le complica los planes.

Con AFP