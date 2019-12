Biani López Antunes: 'Después de un abuso no hay sanación posible'

Radio Francia Internacional conversó con una de las víctimas de los Legionarios de Cristo en México, poderosa institución católica que acaba de presentar un informe interno en el que confiesa que al menos 176 niños mexicanos han sido abusados por religiosos desde la fundación de la congregación.

Biani López Antunes fue víctima del padre Fernando Martínez Suárez, de 79 años, quien según reconocieron los Legionarios de Cristo, abusó de al menos seis niñas de entre 6 y 11 años en la década de 1990, cuando dirigía el Instituto Cumbres de Cancún. Este sacerdote que ahora vive en una casa religiosa en Roma, cargaba con acusaciones de abusos de menores desde 1969, y fue a su vez víctima del fundador de los Legionarios, Marcial Maciel.

RFI: Ustedes rechazaron el informe presentado el sábado pasado por los Legionarios de Cristo en donde confiesan el abuso a 176 niños de la fundación de la congregación. ¿Por qué?

BL: Primero porque es un informe de una empresa contratada por ellos. Cuando me contactaron, yo solicité que me dieran ciertas garantías, a lo cual accedieron pero luego nunca me volvieron a llamar, es decir, que ni siquiera tomaron mi testimonio en cuenta. Hasta donde tenemos información, entrevistaron a una sola víctima, y de allí hicieron el informe.

En cuanto al contenido del informe, nos parece que minimiza todos los abusos que sufrimos. No nombran a ningún encubridor. Publican la cronología de Fernando Martínez quien acumula 50 años de denuncias y las únicas que reconocen son las nuestras, en el caso de Cancún.

A la única persona que reconocen como culpable de todo es a Marcial Maciel, el fundador de la congregación, quien ya falleció. Nos parece que no es un informe serio ni creíble.

RFI: ¿Es decir que solo muestra una parte de la verdad?

BI: Exactamente. Solo reconocen lo mínimo indispensable para salir del paso y lavarse la cara, y para que los aplaudan porque hicieron una “investigación”, cuando realmente tenían que haber ido mucho más lejos. Además, los castigan con prohibirles (a los sacerdotes abusadores) usar la sotana fuera de la congregación. Pero los siguen protegiendo en una casa en Roma.

RFI: Ustedes como víctimas presentaron una denuncia canónica ante el Vaticano. ¿En qué va ese proceso?

BL: Ese proceso se presentó desde septiembre y hasta la fecha no sabemos nada. Los procesos dentro de la iglesia son opacos. No sabemos qué en concreto están haciendo pero se supone que enero nos van a dar una respuesta.

RFI: También presentaron la denuncia ante la fiscalía de su localidad y ante la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿Ellos qué han dicho?

BL: LaConferencia del Episcopado Mexicano es la instancia con la que estamos haciendo la denuncia canónica. Porque en el proceso canónico piden que vayas con el obispo en el lugar donde sucedieron los hechos. Pero el obispo a cargo, el de Chetumal, también es legionario de Cristo: Eso impedía que pudiéramos llevar a cabo el proceso con él. En lo civil, estamos trabajando en el expediente pero lamentablemente hay obstáculos porque los hechos ya prescribieron.

RFI ¿Cuántas víctimas presentan esta denuncia ante la Fiscalía?

BL: Tenemos contabilizadas seis víctimas.

RFI: Hace una semana, el papa Francisco decidió levantar el secreto pontificio. ¿Cree Usted que esta acción ayude a avanzar en las investigaciones de pedofilia en la Iglesia?

BL: Habrá que ver con casos concretos. Lo que permite este decreto es que se abran los archivos de la iglesia a petición de la Fiscalía. Como víctima, no me van a dar mi archivo sobre Fernando Martínez. Pero si logramos abrir el proceso, eventualmente la Fiscalía les pedirá los archivos y la iglesia tendrá que entregarlos. Sin embargo, eso en lo inmediato no nos ayuda a saber exactamente a cuántas víctimas agredió Fernando Martínez.

RFI: En su caso, ¿cuál es el objetivo de hacer públicos los abusos de los que fue víctima?

BL: Es realmente un esfuerzo para tratar de que todo esto no siga sucediendo y que no sigan impunes. Cuando fuimos abusados, nada más movían a los abusadores a otro plantel, donde podían seguir abusando. Y esa situación persiste todavía hoy.

Los daños que deja un abuso son algo que te acompaña toda la vida. No es un proceso que nos esté sanado, porque no hay sanación posible. Estas escuelas siguen funcionando, con sacerdotes abusadores que siguen en contacto con niños.