Los republicanos restringen las reglas del impeachment

En el primer día del juicio político a Donald Trump, los senadores republicanos y demócratas se enfrentaron por las reglas de procedimiento. Los demócratas, minoritarios en el Senado, se indignaron y acusaron a los republicanos de hacer todo lo posible para impedir que se lleve a cabo un juicio justo.

Este martes 21 de enero, los demócratas lucharon durante trece horas para tratar de imponer sus reglas, pero sin éxito. Todas sus enmiendas fueron rechazadas, reporta la corresponsal Anne Corpet desde Washington. Según ellos, los republicanos buscan apresurar el juicio.

Los demócratas exigían documentos de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, de la Oficina del Presupuesto, del Departamento de la Defensa, y pedían que comparecieran funcionarios de la administración de Donald Trump y algunos de sus asesores, así como John Bolton, el ex consejero de Seguridad Nacional. En vano.

"No es un juicio justo, de hecho no es un juicio en absoluto", dijo, indignado, Adam Schiff, líder de la acusación. "Un juicio justo no permite a cada parte elegir las pruebas presentadas", recalcó el demócrata a lo largo de la noche.

Una concesión republicana

La crispación ha sido tal que el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, ha cedido al menos en un punto, informa nuestro corresponsal en Washington Xavier Vilà. Concederá ahora 24 horas de argumentos de las partes en el transcurso de tres días, en vez de dos.

Por el momento, cada voto respeta una línea partidista estricta: 53 contra 47. Por lo tanto, la mayoría republicana sigue unida detrás de Donald Trump. Al negarse a que se presenten evidencias o testimonios, los republicanos pueden haber dado la impresión de que querían ocultar información. Pero sobre todo, han demostrado que tienen las reglas del juego en su mano.

