Elecciones en Estados Unidos: empieza la maratón de los ‘caucus’

Las primarias demócratas empiezan este lunes 3 de febrero en Iowa, un pequeño estado del Medio Oeste de los Estados Unidos. El ganador del ‘caucus’ (asambleas de votación) recibirá un impulso significativo para el resto de la campaña. Once candidatos siguen en la carrera para enfrentarse a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales. Todos ellos han estado cruzando el estado durante semanas haciendo campaña.

Por Anne Corpet, enviada especial de RFI

Iowa es un "flying over state", uno de esos estados que solemos sobrevolar, donde no nos detenemos: esencialmente agrícola, concentrado casi exclusivamente en el cultivo de maíz, tiene tres millones de habitantes, la mayoría de los cuales son blancos. Pero una vez cada cuatro años, durante las asambleas electorales, Iowa hace palpitar el corazón del mundo político estadounidense. "Se siente bien ser el centro de atención por unas semanas. Sucede cada cuatro años, como en las Olimpiadas", sonríe Mike Traper, que lleva camisetas y todo tipo de artilugios políticos en su tienda de Desmoines. "Hacemos buenos negocios, probablemente el 25% de la gente de esta tienda no estaría aquí sin la asamblea electoral. Todos los candidatos presidenciales, excepto Joe Biden y Donald Trump vinieron a mi tienda”, asegura.

Le tee shirt du caucus démocrate pic.twitter.com/u3HVNhTWl4 anne corpet (@annecorpet) January 31, 2020

Bernie Sanders a la cabeza

3.000 personas se agolparon en el teatro Cedar Rapids, en el este del estado, para asistir al mayor mitin de la campaña: el acto de Bernie Sanders. Para asegurarse de que el veterano de la izquierda del partido complete el aforo, también ha llamado a una banda de rock de Nueva York para la segunda mitad de la noche. "Todo comienza aquí en Iowa", dijo el senador de Vermont a una multitud de coloridos carteles con su nombre.

Con una camiseta con los colores del candidato, Dylan Murphy, un estudiante irlandés de 25 años, cruzó el Atlántico en apoyo de Sanders: "Bernie construirá un consenso mundial para la acción climática. Por eso estoy aquí. Es un mundo global. Todo está conectado y todo comienza en Estados Unidos, así que he venido a las fuentes, para actuar", explica el joven. En el escenario, el Senador movilizó a sus partidarios: "Esta puede ser la elección más importante en la historia de los Estados Unidos. Si hay poca movilización el lunes, vamos a perder. ¡Pero si hay una gran participación, ganaremos!”, dice Bernie Sanders.

A pesar del infarto que sufrió este otoño boreal, el Senador habla con pasión y se jacta de la mayor movilización del caucus en la historia de Iowa. "¡Nuestros voluntarios han estado llamando a 500.000 puertas en el último mes! ¡Vamos a ganar porque nuestro movimiento es el más grande! "Los aplausos se intensifican cuando anuncia que su primer decreto presidencial será legalizar la marihuana. Bernie Sanders, que encabeza las encuestas, halaga y galvanizar a la juventud, pero le queda mucho camino por andar: muchos votantes siguen indecisos y las encuestas no son fiables.

