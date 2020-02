PRIMARIAS DEMOCRATAS ESTADOS UNIDOS

Warren y Sanders apuestan a la participación, Biden a los independientes

De la izquierda a la derecha: la senadora Elizabeth Warren, el ex vice presidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders, durante el debate del 14 de enero de 2020. REUTERS/Shannon Stapleton

Texto por: Lucile Gimberg

Entre los once candidatos a la investidura demócrata en Estados Unidos, tres aparecen como favoritos en el proceso de primarias que arranca este lunes con el caucus de Iowa. El senador de Vermont y ex contrincante de Hillary Clinton en 2016, Bernie Sanders, el ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, y la senadora de Massachusetts que denuncia la corrupción, Elizabeth Warren. Sin embargo la batalla queda muy abierta. Entrevista con Ernesto Calvo, politólogo en la Universidad de Maryland en EE.UU.