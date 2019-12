Sorpresiva fuga de Carlos Ghosn a Líbano

Desde Beirut, el ex presidente ejecutivo de Renault y Nissan Carlos Ghosn afirmó que no había huido de la justicia japonesa, sino que se había 'liberado de la injusticia y de la persecución política'. La noticia tomó 'completamente por sorpresa' a su principal abogado, quien se dijo 'estupefacto'.

Ghosn, que se hallaba bajo arresto domiciliario en Tokio a la espera de ser juzgado, confirmó este martes que está en Líbano, donde espera hablar a la prensa en los próximos días.

El lunes llegó al aeropuerto de Beirut, informó anteriormente a la AFP una fuente de seguridad libanesa. "La manera en la que se fue de Japón no está clara", dijo a la AFP otro alto cargo libanés.

Según el periódico libanés al-Jumhuriya, que reveló la información, el exjefe de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, llegó a Beirut en un avión procedente de Turquía.

"Ya no soy rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad", escribió en un documento transmitido por su portavoz.

"No he huido de la justicia, me he liberado de la injusticia y de la persecución política. Por fin puedo comunicarme libremente con los medios, lo que haré a partir de la próxima semana", agregó.

Su principal abogado dijo este martes estar "estupefacto" por la noticia y aseguró que no había tenido contacto con Ghosn y que se enteró "por la televisión" que su cliente había huido de Japón.

"Nos tomó completamente por sorpresa. Estoy estupefacto", dijo el abogado Junichiro Hironaka a los periodistas en Tokio.

Ghosn estaba bajo arresto domiciliario en Japón, donde debía ser juzgado a partir de abril de 2020 por cuatro cargos en este país: dos por ingresos diferidos no declarados a las autoridades bursátiles por Nissan (que también está siendo procesado por ello) y otros tantos por abuso de confianza agravado.

Desde su arresto, el 19 de noviembre de 2018 en Tokio, sus abogados y su familia han denunciado las condiciones de detención, el trato que le dispensan y la forma en la que la justicia japonesa lleva a cabo el procesamiento.

Quien fuera aclamado como "el salvador de Nissan" después de su llegada al grupo japonés en 1999 ha pasado un total de 130 días en la cárcel desde noviembre de 2018.

Fue Liberado bajo fianza por primera vez en la primavera, pero arrestado de nuevo. Desde finales de abril estaba bajo arresto domiciliario en Tokio.

¿Por qué Líbano?

Si bien Goshn tiene la triple nacionalidad francesa, brasileña y libanesa, su partida a Líbano no sorprende. En ese país, cuenta con un comité de apoyo. El año pasado, después de su primer arresto, se llevó a cabo una campaña de solidaridad mediante afiches en las calles de Beirut, recuerda el corresponsal de RFI en esa ciudad, Laure Stephan.

Aquellos que lo apoyan en ese país siempre han estimado que Ghosn es víctima de un complot. También recuerdan el apoyo financiero que aportó a diversos proyectos, en particular en el sector educativo.

Antes de ser arrestado, Ghosn viajaba a menudo al Líbano, el país de sus padres donde tiene lazos estrechos, incluso en el medio político. Varios responsables políticos libaneses intentaron interceder en su favor mientras estuvo encarcelado en Japón.