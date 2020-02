Detienen a un disidente que pidió la renuncia de Xi Jinping por el coronavirus

La policía china detuvo a Xu Zihyong, un jurista chino crítico del régimen que había pedido la renuncia del presidente chino por su gestión de la guerra comercial con Estados Unidos. Zihyong había criticado también la gestión de la epidemia de Covid-19

Anuncios Lee mas

Con información de nuestra corresponsal en China, Olatz Urkía





Xu Zhiyong llevaba dos meses escondido después haber participado en diciembre un nuevo intento para debatir sobre la transición democrática de China.



"Los suministro médicos escasean, los hospitales están desbordados y muchas personas contaminadas no han sido examinadas", denunció Xu Zhiyong, que purgó una pena de cárcel de cuatro años entre 2013 y 2017. La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional denunció su arresto en un comunicado.



Xu, que se encontraba prófugo desde diciembre, tras haber participado en un acto opositor en la ciudad de Xiamen (sureste), seguía criticando al gobierno en las redes sociales. Estaba siendo perseguido y por eso se escondía pero no pudo resistir la tentación de volver a las redes sociales para criticar esta vez la gestión del coronavirus Covid-19.



Este fin de semana, poco después de que publicara sus críticas, la policía accedió a la vivienda donde se estaba escondiendo con la excusa de realizar un registro como simple medida de protección por el coronavirus y acabó siendo arrestado. Ahora no se sabe de su paradero.



A pesar de que en general se reconoce la transparencia que el gobierno está mostrando con la gestión de esta crisis, las redes sociales también denuncian casos de censura.



Otros dos casos que preocupan a la sociedad son Fang Bin y Chen Qiushi en paradero desconocido desde hace más de una semana después de que publicarán varios videos crítico señor tú sobre la situación que se vive en los hospitales Hubei.





Boletines de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo