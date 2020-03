La mirada de una joven china al coronavirus en Europa

Europa es el nuevo epicentro del coronavirus. ¿Cómo mira una joven china el manejo de la pandemia en el viejo continente? Feiyin Chen es una youtuber que ha puesto el foco en este tema y compartió con RFI su mirada de la crisis ahora que termina el confinamiento en“Después de más de un mes de cuarentena en nuestras casas, la gente está empezando a salir y las actividades se están reanudando poco a poco. Es la primera vez que salgo tan lejos desde el brote en enero. Ahora que la epidemia está llegando a otros países, ¿deberían preocuparse? ¿Hay que usar cubrebocas?”Esto lo escribe en su página de Facebook, Feiyin Chen, conocida como Fei, una joven youtuber de nacionalidad china que vive en Argentina, en donde enseña su lengua natal. El coronavirus la dejó atrapada en Shanghái. Desde allí no ha dejado de informar a más de 250.000 personas que siguen su canal MandarinLab, en YouTube, sobre la evolución del coronavirus en China.RFI conversó con Fei vía web.¿Cuál es la situación en estos momentos en China, abrieron los mercados de animales vivos, por ejemplo?“La situación viene mejorando desde hace varias semanas y se siente la tranquilidad. La gente ya está saliendo a pasear, todos los negocios y restaurantes ya abrieron sus puertas. En Shanghái sólo se venden peces y mariscos vivos, el resto de los animales vivos están totalmente prohibidos desde hace muchos años. En otras zonas de China se suele vender mariscos y aves vivos. Los animales salvajes son ilegales y solo hay unos pocos mercados ilegales en donde se traficaban, que al día de hoy es imposible que los reabran, atentarían contra la salud pública”.En tu video preguntas si otros países deberían preocuparse, ¿deberían?“Deberían tomar conciencia de que este virus no es una gripe más, ese discurso está mal. El hecho de que la tasa de mortalidad sea baja y que la gente joven no les afecta tanto no quiere decir que no se vayan a contagiar. Y el problema es la rapidez del contagio, genera en poco tiempo una masa muy grande de personas contagiadas y los recursos médicos son limitados. Todos tenemos en nuestras familias a personas mayores y personas con enfermedades preexistentes. Es de nuestra responsabilidad cuidarnos para cuidarlos a ellos”.Italia, España y Francia ya tomaron medidas radicales ¿crees que tardaron?“Al principio se trató de tranquilizar a la gente diciendo que no era grave, por lo que las medidas que se aplicaron intentando contener el brote no fueron respetadas por la gente. También es difícil intentar aplicar medidas radicales en países occidentales, no se puede replicar al 100% las medidas tomadas por China. Entonces es difícil sentenciar que se han tardado demasiado. Ahora sabemos que, sin las medidas radicales, no se logra evitar que la propagación en zonas de contagio se siga expandiendo”.En España han propuesto actividades virtuales para aliviar el encierro. ¿En China sucedió igual?“Sí, cuando se pospuso el comienzo de las clases (el brote empezó durante las vacaciones de invierno) el Ministerio de Educación se encargó de preparar, filmar y subir todas las clases de todas las materias de todos los niveles escolares a las plataformas virtuales para que los estudiantes pudieran seguir estudiando desde casa. También subieron de manera gratuita, a las plataformas online, las películas que iban a ser estrenadas”.El Primer Ministro francés se quejó este fin de semana por la indisciplina de quienes siguieron en los cafés y en los parques, a pesar del pedido de imitar las salidas. En China fueron más obedientes, ¿cómo lo explicas?“En China desde que se activó el nivel 1 de alarma nacional y se puso en cuarentena a la ciudad de Wuhan, prácticamente se cerraron todos los negocios. Sólo seguían en funcionamiento los supermercados, los locales de comida para llevar y las farmacias. Entonces en primer lugar no había a dónde ir. Por otro lado, también hay un sentimiento de priorizar el bienestar colectivo, por sobre los deseos individuales. Ese sentimiento de unión se potencia especialmente en épocas de crisis, ya que las guerras, las hambrunas y la crisis del Sars aún quedan latentes en la memoria colectiva de los chinos”. En Francia, por lo menos, hay mucho debate sobre el uso del tapabocas.“En China es obligatorio el uso el cubre bocas desde el brote de la epidemia. El problema que tiene el covid-19 es que tiene un período de incubación muy largo. Durante el período de incubación, uno no sabe si está infectado, y al no usar cubre bocas contagia a más personas. Entonces la forma correcta de actuar es pensar que todos somos potenciales infectados. Si todos usamos el cubre bocas, evitamos la posibilidad de estar contagiando a los demás”.Se han registrado casos de personas que se curaron del coronavirus pero volvieron a caer. ¿En China temen que el coronavirus vuelva?“Sí, la comunidad científica está muy preocupada por ese tema. Si bien por el momento son muy pocos los casos, pero se sabe poco de los efectos del covid-19. Aún no se ha comprobado si al volver a dar positivos han contagiado a otras personas. Pero aún no se sabe por qué sucede eso y qué consecuencias puede tener para la persona”.¿Cómo viviste el encierro?“Me he puesto a ver series para distraerme, las que son románticas y alegres. No pude evitar estar pendiente de las noticias, aquí al ser el primer lugar del brote, todo era incierto, no se sabía si se iba a poder controlar ni en cuánto tiempo. En base a todo lo que leía todos los días, en los medios chinos, en los medios en inglés y los de español, me puse a informarles a mis seguidores de cómo evolucionaban las cosas por aquí. En Shanghái no había restricciones para salir, entonces también salía a comprar comida y golosinas para tomar un poco de aire. También tuve que estar pendiente por el tema de mi regreso a Buenos Aires ya que me reprogramaron 2 veces el vuelo”.¿Que nos recomiendas a los europeos para que aliviemos el confinamiento?“Evitar entrar en pánico, si la gente no sale de sus casas la propagación se controla. Lo bueno es que ya tienen las experiencias de China, ya sabemos que este virus se puede controlar, necesitamos la cooperación de todos para evitar seguir contagiando. Aquí ha circulado un meme que dice: “por fin ha llegado el momento de quedarte descansando en tu casa y ya que estás aportando una contribución a la sociedad, aprécialo”. Pueden aprovechar este tiempo para trabajar desde casa sin tener que perder tiempo en el transporte, dedicarle tiempo a planificar proyectos personales, terminar de leer ese libro que siempre quedó pendiente, pasar más tiempo con la familia, con los hijos, etc. Esta crisis va a pasar, pero necesitamos de empatía, solidaridad, compasión y ayuda mutua para superarlo. No vivimos solos en este mundo, para que cada uno de nosotros podamos estar bien necesitamos que todos estén bien".

