China: varios corresponsales extranjeros expulsados del país

En China, más de una docena de periodistas de tres diarios de EE.UU. tendrán que salir del país. El 18 de marzo recibieron una orden judicial en la que se les pedía que devolvieran su acreditación a las autoridades. Pekín describió la expulsión de facto como una respuesta a la restricción de la Casa Blanca el mes pasado sobre el número de empleados permitidos para trabajar para cinco medios oficiales chinos en los Estados Unidos.

Con el corresponsal de RFI en Pekín, Stéphane Lagarde

Como suele ocurrir, son algunos de los mejores corresponsales extranjeros en China los que se ven afectados por este aviso de expulsión, que las autoridades no llaman por su nombre. Pero esta vez Pekín tiene una excusa. No tiene nada que ver con la libertad de prensa, según la diplomacia china. Se trata de una mera medida de represalia tras la decisión de la administración estadounidense del 18 de febrero de limitar a 100 el número de personal -descrito como "agentes extranjeros" por la Casa Blanca- que trabaja para los organismos estatales y los periódicos chinos en los Estados Unidos.

Plazo de 10 días

Según el Club de Corresponsales Extranjeros de China (FCCC), más de 13 periodistas de The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal - que ya vieron a tres de sus miembros expulsados de China el mes pasado - han recibido la orden de entregar su acreditación en 10 días, a partir de este miércoles. Los periodistas aquí no serían más que peones en el tira y afloja entre la Primera y la Segunda Potencia, pero la decisión ha sido una sorpresa para las agencias de noticias extranjeras en China. "Los periodistas iluminan el mundo en el que vivimos. Con esta medida, China se está oscureciendo", lamenta la FCCC. Katrina Yu, nuestra colega de Al Jazeera, también lo ve como "un día oscuro" para la profesión. Para 2012, el canal de Qatar había perdido a su jefe de oficina. Su expulsión puso fin a 14 años de relaciones más relajadas con las autoridades.

Clasificación de los medios de comunicación

Si el régimen clasifica a los periodistas extranjeros entre "amigos de China" y "fuerzas hostiles al país", también parece haber una clasificación de los medios de comunicación. La agencia estadounidense Associated Press, por ejemplo, no se ve afectada por esta orden judicial, mientras que la agencia Xinhua ha tenido que reducir su personal en suelo estadounidense. La Voz de América y Time, por otro lado, también tendrán que proporcionar una declaración escrita sobre sus empleados, finanzas y bienes raíces en sus oficinas en China.

En cuanto a los empleados de los tres periódicos estadounidenses objeto de esta expulsión, la mayoría de ellos eran perfectamente sinófonos, entre los más antiguos de la correspondencia china, e incluso algunos de origen sino-estadounidense... tantas cualidades que permiten comprender mejor los problemas que se plantean en la China actual. Entre ellos, algunos habían viajado en los últimos meses a lugares a los que no van todos los periodistas extranjeros: la provincia uigur de Xinjiang o, más recientemente, a Wuhan, la capital de la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia de coronavirus en China, que se ha convertido en una pandemia que afecta a todo el mundo. Una cosa es segura para Josh Chin, uno de los tres periodistas del Wall Street Journal que tuvieron que abandonar el país el mes pasado, estas nuevas expulsiones "nos empujarán a investigar las actividades de China en el extranjero".

El virus "chino"

Por último, estas expulsiones tienen lugar en el contexto de una escalada en la retórica entre la primera y la segunda economía más grande del mundo. "La expulsión de periodistas de ambos países refleja un mayor deterioro de las relaciones sino-estadounidenses", dijo Hu Xijin. El editorialista del Global Times, órgano del Partido Comunista Chino, añadió que los Estados Unidos lo iniciaron y "en términos de respuesta al Covid-19, China es más transparente. Los datos publicados por los Estados Unidos no son fiables”. En los últimos días, ha habido intensos intercambios diplomáticos entre Pekín y Washington, acusándose mutuamente de estar detrás de la pandemia que está sacudiendo al mundo. Un argumento retomado por Donald Trump, así como por Mike Pompeo. El Presidente y el jefe de la diplomacia americana han descrito pública y repetidamente el Covid-19 como un "virus chino". Esto no dejó de provocar la ira de Pekín.

