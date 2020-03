Crecen las dudas sobre las cifras oficiales de las víctimas del coronavirus en China

Esto se debe a las dificultades de establecer el número de víctimas sin hacer pruebas en toda la población, como ocurre en Europa o en los Estados Unidos. A este problema, en China se añade una sospecha: en los últimos días, largas colas de residentes que vienen a recoger las cenizas de sus familiares desaparecidos frente a los crematorios de Wuhan suscitan dudas en las redes sociales acerca de las cifras publicadas por las autoridades.

Con el corresponsal de RFI en Pekín, Stéphane Lagarde

“Espere a que lo llamen por su número", dice uno de los empleados del crematorio de Wuchang en imágenes publicadas en el sitio web oficial The Paper. “Estamos en el número 40, y si tiene una reservación, la espera será sólo de 20 minutos”, agrega. Los residentes de la capital de Hubei deben esperar para recoger las cenizas de sus familiares desaparecidos.

Multitudes han acudido en masa a las ocho funerarias de Wuhan desde que abrieron hace una semana, el 23 de marzo. Cuando un reportero de la revista Caixin visitó uno de estos centros, había siete pilas de 500 urnas en uno en los pasillos, más que el número de muertes oficiales por neumonía viral en toda China. Caixin también filmó la llegada de un camión que llevaba 2.500 urnas a otro centro.

Asintomáticos no contabilizados

Estas imágenes han planteado preguntas en las redes sociales. Las autoridades locales respondieron que los residentes de Hubei no sólo habían muerto de Covid-19 en los últimos dos meses. Las cenizas de los fallecidos de otros pacientes también se han recuperado en los últimos días para poder rendir un último homenaje a los fallecidos en durante la celebración de Qingming el 4 de abril.

No está claro de que esto sea suficiente para eliminar las dudas sobre el número de víctimas de coronavirus en China. Como en la mayoría de los países, las autoridades no han tenido en cuenta el número de personas infectadas que no presentan síntomas en el número de muertes.

